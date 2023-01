L'Oroscopo di domenica 8 gennaio è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche sveleranno tutti gli eventi del giorno, soprattutto quelli legati alla sfera sentimentale, emotiva e affettiva. C'è chi lotterà per realizzare i propri sogni e chi invece non potrà fare a meno della compagnia del partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'8 gennaio.

Oroscopo di domenica 8 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete un po' permalosi e non accetterete di buon grado le critiche. Avrete intenzione di migliorare i vostri difetti, ma senza che gli altri pongano l'attenzione su determinati aspetti.

Apparirete scontrosi anche con la persona amata. Per fortuna, questa situazione non durerà a lungo.

Toro: avrete la forza di reagire davanti alle difficoltà. Inaspettatamente saprete anche usare delle strategie davvero particolari. Vi appellerete inoltre alla vostra determinazione, cercando di puntare sulle qualità positive e di ridurre al minimo quelle negative. Il partner non vi lascerà soli in questo percorso.

Gemelli: non riuscirete ad essere molto romantici con la persona amata e darete valore ad altri aspetti della relazione di coppia. Non verrete sempre compresi dal partner, al contrario, in alcune circostanze, potreste rischiare di dare vita a delle vere e proprie discussioni. Il dialogo sarà la principale risorsa.

Cancro: esprimerete tutta la vostra vivacità. Sarà una giornata impegnativa dal punto di vista emotivo, ma molto soddisfacente. Trascorrerete del tempo di qualità con gli amici e le attenzioni date al partner saranno ricompensate. Potrebbe essere in arrivo una notizia davvero speciale.

Previsioni astrologiche dell'8 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: tenderete a distinguervi dalla massa, in particolare non amerete condividere lo stesso punto di vista altrui solo per non essere esclusi. Darete sempre voce alla vostra opinione, soprattutto nei momenti più importanti. Sarete di conforto agli amici e al partner, le vostre parole non passeranno inosservate.

Vergine: farete attenzione a non far emergere i vostri veri sentimenti. Non vorrete apparire vulnerabili agli occhi del partner. Le persone che vi conoscono meglio, però, non avranno alcun dubbio. Il loro supporto sarà fondamentale per prendere una decisione importante e delicata.

Bilancia: farete fatica a controllare l'ansia. Non riuscirete ad avere un pieno controllo sulle situazioni circostanti. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non farvi prendere dal panico. Saranno sufficienti dei piccoli accorgimenti per migliorare nettamente le carte in tavola.

Scorpione: vi sentirete pronti ad intraprendere un nuovo percorso. La cosa rappresenterà una separazione dal passato che vi permetterà di prendere le distanze da tutto quello che vi ha ferito.

Troverete la forza di reagire e di tornare alla vostra consueta determinazione. L'amore vi riserverà delle sorprese.

Previsioni zodiacali dell'8 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non potrete fare a meno di ripensare al vostro passato. La nostalgia tornerà a farsi sentire. Avvertirete il bisogno di riallacciare vecchi rapporti ma potreste scontrarvi con un muro indistruttibile. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di concentrarvi su singole azioni.

Capricorno: il vostro spirito competitivo tornerà a emergere. Non vedrete l'ora di mettervi alla prova sul posto di lavoro. Per il momento, cercherete di godere al massimo di questa giornata. Trascorrerete un po' di tempo in famiglia e vi impegnerete per pianificare i futuri progetti.

Acquario: sarete dubbiosi e perplessi davanti alle parole del partner. Non crederete completamente alla sua presa di posizione. Tenderete a prendere le distanze dagli ultimi eventi e a riflettere con la vostra testa sull'accaduto. Per il momento, preferirete non esporvi sulla questione.

Pesci: tenderete a essere molto sensibili. Esprimerete tanta dolcezza verso il partner. Vi piacerà sorprenderlo con piccoli gesti, ma vorrete anche avere una relazione stabile. Senza la presenza dei giusti segnali, potreste decidere di compiere un passo indietro. Tutto bene in amicizia.