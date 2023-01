Martedì 17 gennaio sul piano astrale la Luna transiterà nel segno del Sagittario, nel frattempo Plutone, il Sole e Mercurio stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Venere assieme a Saturno, invece, protrarranno il moto in Acquario, così come Nettuno resterà stabile nel segno dei Pesci e Giove proseguirà il domicilio in Ariete. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta nel segno dei Pesci come Urano insieme al Nodo Nord permarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: soluzioni.

Sia sul fronte pratico che su quello professionale i nati Acquario, nel corso del 17 gennaio, avranno eccelse chance di giungere a soluzioni tanto inaspettate quanto innovative, grazie alle quali riusciranno a velocizzare il ritmo delle attività in essere.

2° posto Gemelli: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Gemelli, o per chi vuole guardarsi attorno, in quanto questo martedì potrebbero godere di uno spiccato charme, dono di Venere, e una buona dose d'intraprendenza, regalo del contrasto Luna-Marte.

3° posto Leone: riprogrammare. Alcune fasi routinarie legate alla quotidianità saranno probabilmente stravolte in queste 24. Il segno quindi sarà indotto dal parterre astrale a riprogrammare usi e abitudini giornaliere, prima del ritorno del moto diretto mercuriale in onda il 19 gennaio.

I mezzani

4° posto Bilancia: novità. Una buona nuova legata al nucleo familiare, come un successo ottenuto da un figlio o un genitore, irromperà probabilmente nella giornata dei nati Bilancia, riempiendo quest'ultimi di gioia ed entusiasmo per la persona cara.

5° posto Ariete: umore top. Il trigono tra il Grande Benefico sui loro gradi e il satellite femminile di Fuoco farà presumibilmente sì che i nati Ariete questo martedì godranno di un ottimo tono umorale, grazie al quale riusciranno a osservare la loro vita da una prospettiva più idonea al momento.

6° posto Scorpione: affabili. Passare sopra a un recente attrito o scendere a compromessi nel ménage amoroso saranno, con buona probabilità, degli esercizi di facile realizzazione in questa giornata d'inverno per i nati Scorpione, i quali si riveleranno oltremodo affabili con le persone alle quali vogliono bene.

7° posto Cancro: sostegni morali.

Un'amica fidata, un genitore o uno psicanalista potrebbero essere alcune delle figure relazionali che, nel corso di questo martedì di gennaio, sosterranno moralmente i nati Cancro per evitargli di sprofondare nel pessimismo.

8° posto Pesci: diplomatici. Infarcire ogni argomento della loro proverbiale diplomazia sarà probabilmente il comportamento più utilizzato dai nati Pesci in questa giornata d'inizio 2023, col dodicesimo segno zodiacale che se ne guarderà bene dal prendere posizione durante le conversazioni alle quali prenderà parte.

9° posto Capricorno: sfuggenti. Sarà un martedì da prendere con le pinze quello dei nati Capricorno. In particolare in ambito domestico il loro mood sfuggente farà indispettire sia i figli che il partner.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: pigri. Un po' per i risultati blandi ottenuti negli ultimi giorni e un po' per il pianeta rosso in scomoda posizione, la voglia di mettersi in gioco parrà latitare in casa Sagittario durante questo giorno di gennaio, coi nativi che si lasceranno trasportare da moti accidiosi.

11° posto Vergine: puntigliosi. In questa giornata ai nati Vergine sembrerà non andare bene nulla: alcuni assumeranno un controproducente mood puntiglioso che lo porterà a divenire altezzoso per motivi futili.

12° posto Toro: fuori fase. I nati Toro, durante le 24 ore in questione, dovranno fare probabilmente i conti con qualche momento di scoramento che risulterà debilitante per le attività in programma. A fronte di ciò, ove possibile, sarebbe meglio procrastinare ogni impegno del ruolino di marcia giornaliero.