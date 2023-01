Le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 gennaio [VIDEO] invitano i nati sotto il segno del Leone a stare attenti alle discussioni. I Pesci sono in grande forma, mentre per i Bilancia è tempo di osare.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata molto impegnativa. Cercate di essere un po' più organizzati e di mettere a punto tutte le faccene che, eventualmente, avete in sospeso.

11° Leone: non amate perdere tempo e soffermarvi su cose futili. Nella vita preferite andare dritti al sodo e questo vi spinge ad essere particolarmente diretti, cosa che potrebbe causare dei problemi.

10° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 10 gennaio vi invitano ad essere un po' meno suscettibili. Imparate a farvi scivolare un po' di più le cose addosso.

9° Vergine: siete particolarmente emotivi in questo periodo. Cercate di prestare attenzione alle persone con le quali vi relazionerete. Circondatevi solamente di gente ottimista.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore siete molto passionali, forse troppo, attenti se siete in coppia con qualcuno nato sotto il segno del Toro, sono previsti fuochi e fiamme.

7° Gemelli: le stelle sono un po' altalenanti. In amore è tempo di prendere delle decisioni, anche se drastiche. Risulta inutile trascinarsi situazioni che, in realtà, non portano da nessuna parte.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 10 gennaio vi invitano ad essere determinati e a non perdervi in chiacchiere. Questo è un momento molto propizio, quindi, datevi da fare.

5° Capricorno: in amore dovete cercare di essere un po' più pazienti e presenti. Il lavoro vi sta assorbendo quasi completamente, quindi, è il caso di riflettere un attimo più a fondo prima di cimentarvi in nuovi progetti.

Oroscopo segni fortunati del 10 gennaio

4° in classifica Sagittario: non amate affatto la routine. Caratterialmente siete persone che amano mettersi in gioco e vivere esperienze tutt'altro che tranquille. Questo, però, vi espone anche a qualche rischio.

3° Toro: c'è una grande intesa passionale con i nati sotto il segno dello Scorpione.

Per contro, però, caratterialmente farete scintille, quindi, cercate di mantenere la calma.

2° Bilancia: in amore è tempo di osare. Ci sono delle novità in arrivo, ma è bene non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa. Presto potrebbe arrivare una notizia che cambierà le vostre abitudini.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 gennaio vi invitano ad essere più risoluti. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo in questo periodo, quindi, cercate di non lasciarvi scappare certe occasioni.