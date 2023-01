Le previsioni dell'oroscopo dell'11 gennaio invitano i Gemelli ad osare un po' di più, soprattutto dal punto di vista professionale. I Capricorno, invece, sono in grande ripresa rispetto ai giorni scorsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: cercate di contare un po' di più su voi stessi e meno sigli altri. In amore bisogna capire quando è il momento di fermarsi e di evitare di insistere.

11° Gemelli: ci sono dei momenti in cui è importante mettere da parte l'orgoglio e lottare per ottenere i propri scopi. In ambito professionale ci vuole tanto coraggio e determinazione per emergere.

10° Sagittario: secondo l'Oroscopo del giorno 11 gennaio, i nati sotto questo segno sono un po' troppo irascibili. Ci sono delle questioni in sospeso che potrebbero generarvi un po' di agitazione, risolvetele quanto prima.

9° Pesci: siete molto impavidi, ma cercate di non pestare i piedi alle persone sbagliate. In amore è tempo di aprire i propri orizzonti. Specie i single devono essere più determinati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: se avete commesso degli errori in passato, ricordate che si è sempre in tempo per rimediare e per chiedere scusa. Non aspettate che siano sempre gli altri a fare un passo nei vostri confronti.

7° Leone: ci sono momenti nella vita in cui è importante osare e capire fino a che punto ci si può spingere.

Se ancora non siete riusciti a capirlo, forse è il caso di fermarvi un attimo e riflettere.

6° Vergine: l'oroscopo del giorno 11 gennaio vi invita ad essere più risoluti. Anche se dovessero capitare delle complicazioni, cercate di essere cauti e di evitare i problemi.

5° Bilancia: buon momento per quanto riguarda l'amore. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere troppo pretenziosi.

Dal punto di vista professionale dovete osare.

Oroscopo 11 gennaio primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: siete molto decisi a raggiungere i vostri obiettivi. Quello che dicono o pensano altre persone, però, potrebbe rendere le cose un po' più complicate del previsto.

3° Ariete: novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale.

In amore è tempo di fare un po' di chiarezza. Se non siete sicuri del rapporto che state vivendo, troncatelo e andate avanti.

2° Cancro: l'oroscopo dell'11 gennaio vi invita ad insistere sul lavoro. Questo è un ottimo momento per emergere, quindi, cercate di essere determinati e di andare fino in fondo.

1° Capricorno: oggi va decisamente meglio. Gli ultimi giorni sono stati un po' agitati, forse perché avete avuto troppi pensieri per la testa. Adesso, però, è giunto il momento di riprendere in mano la vostra vita.