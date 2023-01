Periodo di nuovi inizi per i nati sotto il segno del Cancro. L'oroscopo del giorno 23 gennaio invita i Bilancia a cercare di essere un po' più ottimisti in questo periodo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: cercate di cominciare la settimana con il piede giusto. Se ci sono state delle incomprensioni, cercate di scrollarvi di dosso la rabbia, altrimenti potreste avere problemi nel lavoro.

11° Ariete: secondo l'Oroscopo del 23 gennaio, la settimana inizierà in maniera un po' controversa. Ci sono molte cose da fare, pertanto, è il caso di darsi da fare.

Non perdetevi in chiacchiere.

10° Leone: questo non è il momento di farsi delle false illusioni. In amore è necessario accettare le situazioni che vi capiteranno, senza fantasticare troppo con la mente.

9° Capricorno: se testa e cuore non viaggiano sullo stesso binario, allora dovete fare una scelta. Cosa preferite ascoltare? Cercate di pesare di più a voi stessi e al vostro futuro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: se avete intenzione di apportare qualche cambiamento importante alla vostra vita, questo è il momento più opportuno per farlo. Concentratevi di più sui vostri bisogni.

7° Pesci: non trascuratevi, ricordate che al mondo non ci sarà nessuno in grado di amarvi più di quanto non possiate amarvi da soli.

Nel lavoro è importante capire quali siano i vostri limiti e provare a superarli. Resterete stupiti da ciò che siete in grado di fare.

6° Acquario: siete molto dinamici e questo vi sarà di grande aiuto nel lavoro. Specie chi non svolge una mansione statica, sarà molto agevolato secondo l'oroscopo del 23 gennaio.

5° Toro: nella vita spesso bisogna scendere a dei compromessi, ma fate attenzione a non calpestare mai quelli che sono i vostri ideali e le cose in cui credete.

Oroscopo segni fortunati del 23 gennaio

4° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 23 gennaio vi invita a mantenere alto l'umore. Questo è un momento ricco di soddisfazioni, quindi, approfittatene e non guardatevi indietro.

3° Gemelli: ci sono delle interessanti novità sul lavoro, ma dovete essere decisi. Non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare, talvolta nella vita è necessario avere spirito d'iniziativa.

2° Cancro: giornata un po' impegnativa, ma altrettanto soddisfacente. Questo è un momento molto importante per voi. Non è escluso che possiate vivere dei nuovi inizi e delle avventure che vi cambieranno per sempre.

1° Scorpione: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Se siete innamorati, non esitate ad aprirvi. La paura di fallire non deve impedirvi di provare a raggiungere i vostri sogni. Andate avanti fino in fondo.