Sabato 28 e domenica 29 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna, il Nodo Nord e Urano transitare nel segno del Toro, mentre Giove risiederà sui gradi dell'Ariete. Nettuno insieme a Venere, invece, resteranno stabili nel domicilio dei Pesci, così come il Sole assieme a Saturno proseguiranno l'orbita in Acquario. Mercurio insieme a Plutone, infine protrarranno il moto in Capricorno come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Toro, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: corteggiati.

Lo charme dei nati Bilancia, nel corso di questo fine settimana invernale, parrà non passare inosservato ad alcune nuove conoscenze affettive, con le più interessate tra queste che non avranno nessuna remora a lanciarsi in un serrato corteggiamento verso il segno Cardinale.

2° posto Acquario: rimettersi in forma. Weekend di fine mese dove i nati Acquario, perlopiù il secondo decano, potrebbero avvertire la necessità di rimettersi in forma, magari rispolverando quegli attrezzi ginnici comperati tempo addietro oppure sottoscrivendo un abbonamento in palestra.

3° posto Toro: rinnovo delle abitudini. L'organizzazione del quotidiano rappresenterà, c'è da scommetterci, il focus del primo segno Fisso in questo weekend di gennaio, coi nativi che saranno indotti dal parterre astrale a rinnovare le loro consuetudini al fine di ottimizzarle.

I mezzani

4° posto Ariete: sereni. Il segno zodiacale dell'Ariete avrà buone chance di trascorrere le giornate di sabato e domenica in maniera decisamente serena, dove i maggiori influssi armonioso proveranno dalla dolce metà e dai figli.

5° posto Sagittario: tenaci. Nonostante qualche insidia relazionale in campo professionale non dovrebbe mancare all'appello, gli arcieri potrebbero comunque non dare alle stesse modo di farli scoraggiare, grazie anche al mood oltremodo tenace del quale godranno questo weekend.

6° posto Capricorno: doverose richieste. Fine settimana d'inverno dove, con ogni probabilità, i nati Capricorno saranno chiamati a non procrastinare alcune richieste, come chiedere lumi circa il ritorno di una somma di denaro prestata a un'amica.

7° posto Vergine: perplessi. Semaforo acceso sul giallo nel ménage amoroso di casa Vergine in queste due giornate di gennaio, coi nativi che non riusciranno a comprendere le motivazioni dietro a un atteggiamento dell'amato bene ma, nonostante ciò, se ne guarderanno bene dal farglielo presente.

8° posto Pesci: fatica doppia. Alla stregua di una bicicletta che affronta una ripida salita, i nati Pesci nelle giornate in questione potrebbero rendersi conto che bisognerà faticare il doppio per ottenere i soliti risultati in campo lavorativo.

9° posto Leone: nostalgici. Alcuni ricordi che riaffioreranno nelle menti feline nel weekend andranno, c'è da scommetterci, a creare uno sfondo dai tratti malinconici che sembrerà rallentare il ruolino di marcia del segno di Fuoco.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: sbadati. A venir meno in casa Cancro, nel corso del 28 e 29 gennaio, sarà presumibilmente la concentrazione che andrà a inficiare la manualità dei nativi, rendendoli parecchio sbadati durante lo svolgimento delle solite mansioni.

11° posto Scorpione: amore flop. L'alea che i nati Scorpione, soprattutto la prima decade, avranno buone chance di correre in questo fine settimana sarà di puntare il dito verso la dolce metà con troppa facilità, evitando di assumersi le loro responsabilità.

12° posto Gemelli: ingenui. Weekend durante il quale parrà essere semplice far cambiare opinione o, nei casi peggiori, ingannare i nati Gemelli, in quanto gli stessi peccheranno di una controproducente ingenuità che potrebbe portarli a mettere mano al portafogli troppo semplicemente.