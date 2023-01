Le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 gennaio 2023 invitano i nati sotto il segno dell'Acquario ad osare un po' di più. Gli Scorpione devono essere meno pretenziosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: in ambito professionale potreste essere un po' arretrati. Cercate di essere produttivi e non vi arrendete. Ricordate che nella vita vince chi insiste. L'Oroscopo del 4 gennaio vi esorta ad agire.

11° Vergine: in questo periodo potreste avere un po' più chiara la situazione delle vostre amicizie. Ci sono delle persone che fareste bene ad allontanare dalla vostra vita e altre che, invece, meriterebbero più attenzioni.

Sappiatele distinguere.

10° Bilancia: tra oggi e domani potreste venire a conoscenza di un evento che potrebbe scombussolarvi. Cercate di mantenere la calma e restate sempre ottimisti.

9° Pesci: le stelle sono un po' ballerine, per non dire birichine. Attenti a Cupido, che potrebbe scagliare la sua freccia molto presto. Chi è già in coppia, invece, dovrebbe prestare attenzione ai ritorni di fiamma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: ci sono delle scelte da prendere il prima possibile. Sia per quanto riguarda l'amore sia la sfera professionale è importante cogliere al volo certe occasioni.

7° Scorpione: in ambito sentimentale dovete essere un po' meno pretenziosi. Specie se siete single da molto tempo, è importante avere un giusto parametro di giudizio altrimenti finite per inacidirvi.

6° Capricorno: giornata molto interessante per i nati sotto questo segno. Ci sono delle novità in arrivo a partire dal prossimo mese. Per adesso dovete continuare a stringere i denti.

5° Acquario: secondo l'oroscopo del 4 gennaio 2023, i nati sotto questo segno devono essere un po' più temerari. Non abbiate paura delle conseguenze delle vostre azioni.

Oroscopo segni fortunati del 4 gennaio

4° in classifica Ariete: siete pieni di spirito d'iniziativa. Non vi mancano certamente la creatività e la fantasia. Cercate di essere un po' più dinamici nei rapporti di coppia e create sempre situazioni stimolanti.

3° Toro: oggi siete molto produttivi. Ci sono molte cose da mettere a posto, non vi arrendete.

Giornata piena di sorprese anche per quanto riguarda l'amore.

2° Leone: il futuro vi riserva delle sorprese. Cercate di tenere gli occhi sempre ben aperti e non lasciatevi sfuggire occasioni importanti. Su certi treni si può salire una sola volta, non dimenticatelo.

1° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 4 gennaio vi invitano a credere di più in voi stessi. Siete molto capaci, non vi abbattete e lottate per conseguire gli obiettivi sperati. In amore sta per arrivare una novità.