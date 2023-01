Sabato 14 e domenica 15 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Bilancia, mentre Venere insieme a Saturno stazioneranno nel domicilio dell'Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Nettuno protrarrà il moto in Pesci. Urano assieme al Nodo Nord, infine, resteranno stabili in Toro come Giove proseguirà l'orbita in Ariete e Plutone, il Sole e Mercurio proseguiranno il transito nel segno del Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Gemelli e Bilancia, meno benevolo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: amici in prima linea. Se c'è un ambito esistenziale sul quale potranno contare i nati Gemelli in questo fine settimana sarà, c'è da scommetterci, quello amicale, in quanto il segno d'Aria si renderà conto di poter fare affidamento sulle persone nelle quali ha riposto la propria fiducia.

2° posto Bilancia: verità sul piatto. A prescindere dalle ripercussioni relazionali che potrebbero palesarsi, i nati Bilancia avranno buone chance di sentirsi in dovere, nel corso del 14 e 15 gennaio, di esprimere le loro opinioni e mettere sul piatto alcune verità sinora non dette.

3° posto Acquario: decisi. Ostinati e un pizzico audaci, i nati Acquario trascorreranno presumibilmente la conclusione di questa settimana mirando dritto agli obiettivi in programma e facendo tutto ciò che saranno in grado per raggiungerli.

I mezzani

4° posto Leone: focus sugli impegni. Considerato l'andazzo dei primi cinque giorni della settimana, perlopiù improntato su faccende di carattere professionale, nel weekend i felini sembreranno essere spinti dal sestile Giove-Venere a dedicare più tempo all'amore ma anche alla prole.

5° posto Sagittario: detective amorosi.

Una telefonata dai toni intimi o un messaggio equivoco ricevuto dal partner in queste due giornate potrebbero far drizzare le antenne degli arcieri, i quali vestiranno i panni degli investigatori invano, in quanto scopriranno che la dolce metà non gli sta nascondendo proprio nulla.

6° posto Scorpione: alto grado di sopportazione.

Tra i segni Fissi lo Scorpione è tra i più temprati a sopportare le paturnie esistenziali e, nel corso del weekend in questione, tale resistenza sarà presumibilmente messa alla prova da alcuni eventi non troppo entusiasmanti.

7° posto Cancro: stimoli esterni. Una collega, un'amica o una sorella saranno, con ogni probabilità, le persone che stimoleranno i nati Cancro a mettere in campo maggior fiducia nelle loro potenzialità, specialmente nel settore lavorativo dove il segno d'Acqua si sentirà poco preservato.

8° posto Ariete: routine. Nonostante la Luna nell'amica/nemica Bilancia, il Grande Benefico in sestile al binomio Venere-Plutone consentirà, c'è da scommetterci, al primo segno zodiacale di trascorrere un weekend routinario nonché scevro da contrattempi e nervosismi di sorta.

9° posto Pesci: musicoterapia. Le configurazioni astrali di queste quarantotto ore non saranno particolarmente benevole per i nati Pesci, i quali farebbero meglio a rintanarsi in delle rigeneranti comfort zone, ad esempio ascoltando l'album della loro rock band preferita.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: comunicazione flop. La scomoda sensazione di parlare all'interno di una bolla di vetro e, di conseguenza, non riuscire come al solito a farsi comprendere appieno dal mondo circostante potrebbe far sì che i nati Capricorno, nel corso di questo weekend, decidano di proferire parola solo se strettamente necessario.

11° posto Vergine: distratti. A far difetto nelle due giornate che chiuderanno questa settimana invernale sarà, con buona probabilità, la capacità di mantenere alta la concentrazione in casa Vergine, coi nativi che risulteranno spesso immersi nei loro pensieri e non attenti a ciò che li circonda.

12° posto Toro: uscite extra. Semaforo acceso sul rosso per il fronte economico di casa Toro, ancor di più per il terzo decano che potrebbe dover trascorrere un weekend all'insegna di alcune uscite finanziarie non preventivate.