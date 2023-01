L'oroscopo di mercoledì 4 gennaio 2023 [VIDEO] vedrà in forte rialzo i segni del Vergine e del Cancro, con uno slittamento significativo per il Capricorno. Sempre ottimi Toro, Leone e Ariete, ancora in testa.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Cancro in testa alla classifica

1° Cancro: finalmente la prima posizione nella classifica dell'oroscopo segnalerà un incremento degli affari, dei guadagni, ma soprattutto la prospettiva di vedere la vostra carriera volare, nel vero senso della parola.

Le energie saranno presenti all'appello, sfruttatele al massimo.

2° Vergine: l'ottimismo potrebbe farvi vedere le cose sotto una prospettiva migliore, e di conseguenza anche voi sarete portati a migliorare gradualmente la vostra situazione emozionale, anche allontanando persone che sono state alquanto ambigue con voi.

3° Toro: la famiglia e le amicizie potrebbero essere di grande aiuto per ristabilire l'umore in alto e non farlo scendere in modo improvviso. Sarete davvero in grado di fare un salto di qualità che potrebbe essere l'inizio di un periodo professionale esaltante.

4° Ariete: avrete delle belle esperienze che potrebbero portarvi ad organizzare qualcosa di eccezionale per la vostra famiglia in vista delle prossime festività, quelle che concluderanno in modo definitivo l'intero arco temporale natalizio.

Secondo l'oroscopo farete faville sul lavoro con una proposta davvero molto interessante.

Investimenti per Leone

5° Leone: fare dei conti vi porterà a fare un investimento in ciò che volete da tanto tempo e che finora non avevate avuto il coraggio di concretizzare. Sicuramente in amore potreste incontrare sorprendentemente gli interessi della persona amata.

6° Pesci: potreste incontrare un umore alquanto sollevato che non avrà in alcun modo motivi per poter riabbassarsi. Però la famiglia e le sue problematiche potrebbero mettervi alla prova, e anche per molto. Sarete dei risolutori eccellenti.

7° Capricorno: stare con le mani in mano anche solo per riposare potrebbe essere controproducente per la vostra attività, per cui evitare di distrarvi anche potrebbe essere una mossa molto produttiva per voi.

Con le amicizie al momento potreste essere decisamente più disponibili.

8° Gemelli: dovrete prendervi del tempo per poter ristabilire il vostro equilibrio e di fare qualcosa essenzialmente per voi stessi. Con gli affari state subendo un periodo di stallo, per cui riprendere forzatamente potrebbe essere alquanto controproducente.

Amore nullo per Bilancia

9° Bilancia: la questione dell'amore non contemplato potrebbe farvi solo del bene, in questo momento. Pensare a qualche problematica con il partner non farà altro che accrescere il vostro stato d'ansia. Le conclusioni a cui arriverete con le amicizie vi spingeranno a voltare pagina.

10° Acquario: fare uno sforzo per un piccolo sacrificio in più potrebbe essere determinante per la vostra carriera.

Al momento però dovrete fare i conti con un alto grado di stress che avete accumulato durante le festività di Natale.

11° Sagittario: trovarvi in disaccordo con la vostra squadra professionale significherà evitare di investire per il momento, e questo potrebbe essere un segnale negativo nei confronti della vostra attività. Tuttavia, ci saranno dei rimedi vantaggiosi a cui ricorrere.

12° Scorpioni: fare tutto da soli potrebbe comportare qualche problema in più rispetto a quello che potreste raggiungere stando in squadra, ma con un po' di responsabilità in più potreste fare qualcosa che non sia troppo arduo da affrontare. Secondo l'oroscopo avrete qualcosa da imparare.