L'Oroscopo di domani 19 gennaio è pronto a svelare il possibile andamento messo in preventivo dall'Astrologia ai segni della prima sestina. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 19 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 19 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 19 gennaio sottolinea il fatto che il partner in questo momento ha bisogno di coltivare i suoi spazi: dovreste cercare di capirlo e accettarlo evitando di lamentarsi di continuo.

E' vero che a volte vi sentite insicuri, bisognosi di conferme, ma non esagerate, calmatevi e sistemate tutto. In questo momento avete da lamentarvi con tutti e questo è un indizio del fatto che siete molto stanchi. Quando siete esausti in genere non riuscite più a governare bene le vostre emozioni e questo può diventare un bel problema. Cercate di riposarvi il più possibile senza rovinarvi la giornata. Nel lavoro, la Luna vi chiederà di avere un occhio di riguardo in più per le finanze, specialmente se ultimamente avete fatto degli investimenti.

Toro: ★★★★. Buon periodo per voi nati sotto il segno del Toro. In campo sentimentale vi dedicherete alla cura della persona che avete accanto con grande dedizione, soddisfacendo ogni suo desiderio.

Il cuore batterà e si accenderà d'amore sempre di più. La configurazione astrale generale rafforzerà i sentimenti autentici che provate, regalando un'intesa senza eguali. Un cielo azzurro poi, vi predisporrà all'ottimismo e alla disponibilità nei confronti degli altri. Sarete sempre presenti quando qualcuno avrà bisogno di voi.

Non ci sarà nemmeno bisogno di chiedere: saprete leggere nell'animo dei vostri amici e aiutarli con gentilezza. In ambito lavorativo sentirete il forte supporto di tanti colleghi: credono in voi e nel vostro talento.

Gemelli: ★★. Periodo poco positivo, tuttavia non da denigrare: siete dei Gemelli, perciò rimboccatevi le maniche e date un calcio alla sfortuna!

In amore, mancherete un po' di combattività in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda la vita a due. Così a qualcuno potrebbe venir voglia di mollare tutto, mentre c'è qualcosa per cui, invece, varrebbe proprio la pena lottare: parliamo dei sentimenti verso le persone amate. Dovrete puntare molto sulla diplomazia, arte nella quale non eccellete di certo, per sedare alcuni conflitti familiari. Fate attenzione a non gettare ulteriore benzina sul fuoco, perché sarebbe un grosso problema. Nel lavoro, tanti colleghi faranno fatica a trovare un dialogo con voi. Sembra infatti che non siate disposti ad ascoltare opinioni diverse dalle vostre.

Oroscopo di giovedì 19 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Buon giovedì in arrivo. In amore una bella passionalità donatavi dal vostro segno, da sempre collegato con l’espressione della sensualità, vi consentirà di esprimervi nella maniera più autentica con la persona amata. In questo modo alcuni fraintendimenti dei giorni scorsi si allontaneranno del tutto, mantenendo l’armonia nella vostra coppia. Diverse opportunità presto potrebbero moltiplicarsi intorno a voi, soprattutto i più intraprendenti tra voi avranno l'imbarazzo della scelta. Tenetevi pronti a grossi cambiamenti esistenziali e divertitevi con i vostri amici. Nel lavoro, le stelle saranno in una buona posizione, quindi sono previste delle novità liete che vi renderanno positivi e disponibili verso gli altri e verso il vostro lavoro.

Leone: ★★★★★. Giornata considerata in netta risalita. In amore, non cambierà molto in questa giornata rispetto al panorama planetario già visto nei giorni addietro. Le stelle a favore daranno un clima di razionalità, di generale seriosità, di rispetto, il che non vi dispiacerà e questo renderà la relazione di coppia alquanto perfetta. Un pizzico di brio aiuterà entrambi a divertirsi: godetevi gli ottimi influssi delle stelle che senz'altro risveglieranno e rianimeranno la buona vita sociale. Alcuni rapporti si stanno per rinsaldare, mentre un incontro particolare potrebbe suscitare emozioni nuove a qualcuno in stato single. Nel lavoro, enormi soddisfazioni arriveranno in questa giornata, cos tutto sarà più facile.

Nulla vi peserà: eseguirete al meglio ogni compito.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 19 gennaio, intravvede una percezione positiva nelle relazioni sentimentali: preparatevi a sorridere alla vita! Saprete dedicarvi con molto slancio e atteggiamenti di espansiva generosità, alla persona amata. Ci sarà infatti un desiderio di quiete e di condivisione all’interno delle mura domestiche in questo periodo: la persona che avete a fianco vi corrisponderà pienamente. Grazie ai benefici influssi della Luna, saprete istintivamente come portare l'acqua al vostro mulino. Voi single escogiterete strategie che risulteranno veramente ben elaborate e, con il tempo, si riveleranno anche decisamente vincenti.

Nel lavoro, le stelle sembrano guardare proprio voi. Presto avrete l'opportunità che tanto cercate: mettete in mostra la vostra professionalità; otterrete credibilità e stima.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 gennaio.