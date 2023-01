Secondo l'Oroscopo il weekend compreso tra venerdì 20 e domenica 22 gennaio 2023, si farà portatore di importanti novità per i nati sotto al segno della Bilancia, seguiti a ruota da un Ariete carico di energie positive e pronto a cogliere le varie opportunità che si presenteranno lungo il cammino. Momento di ripresa per il Leone, che potrà iniziare a tirare qualche sospiro di sollievo. Attimi di relax anche per il segno dei Pesci.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già specificato inizialmente, i nativi dell'Ariete avranno la possibilità di affrontare un'intera settimana a testa alta.

Gli astri hanno deciso di donare il proprio favore anche per il weekend, concedendo al segno zodiacale in questione la possibilità di collezionare vittorie e soddisfazioni non da poco. Ottime prospettive anche in ambito sentimentale e relazionale. Buoni propositi per il futuro di coppia e non solo.

Toro - stando alle previsioni dell'oroscopo e considerando le giornate trascorse con uno scarso quantitativo di energia, il penultimo weekend del mese potrebbe rivelarsi discretamente buono per il segno del Toro. Qualche momento di recupero allieterà i prossimi giorni, permettendo al Toro di affrontare la nuova settimana di gennaio con le giuste energie.

Gemelli - anche per i Gemelli potrebbe sopraggiungere qualche giornata di recupero energetico, ma non solo.

Potrebbero inoltre arrivare delle notizie interessanti sotto vari fronti. In amore sarebbe meglio non tirare troppo la corda, mentre in ambito lavorativo ed economico ci si potrebbe ritrovare immersi in situazioni remunerative.

Cancro - con l'avvicinarsi del weekend l'oroscopo preannuncia la possibilità di imbattersi in situazioni non troppo piacevoli.

Qualche piccola discussione, seppur leggera e passeggera. potrebbe rovinare i propri piani e causare un leggero innalzamento dei livelli di stress. In casi come questo si rivelerà utile parlare con il partner, o comunque con la persona interessata, e chiarire quanto prima.

Leone - si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedersi qualche attimo di meritato riposo.

Allentare i muscoli e prendere qualche boccata d'aria fresca aiuterà a prepararsi per affrontare al meglio la nascita di una nuova settimana. Circondarsi di persone fidate aiuterà ad alleggerire l'eventuale carico di stress.

Vergine - stando all'oroscopo, anche i nativi del segno zodiacale in questione potrebbero continuare a godere degli effetti positivi di una posizione astrale ottimale. Rischiare e giocare d'azzardo resta sconsigliato, ma puntare e sperare in una piccola vittoria potrebbe aiutare a rilassare un po' i nervi e distrarsi positivamente.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo quanto previsto dall'oroscopo, anche il weekend in questione risulta essere ottimale per il segno zodiacale in questione.

Riuscire a far coincidere i vari impegni lavorativi con la vita privata non sarà un problema, così come potrebbe non essere complicato trascorrere del tempo in compagnia delle persone amate. In amore non ci sarà nulla che potrà mettere i bastoni fra le ruote alle varie relazioni, soprattutto grazie all'intimità e alla complicità con il proprio partner.

Scorpione - le tensioni in ambito sentimentale potrebbero intaccare anche il weekend in questione, rendendo quasi impossibile il riuscire ad organizzare qualcosa di costruttivo in compagnia delle persone care. Limitarsi ad osservare, però, non porterà da nessuna parte e per tale motivo è consigliato rimboccarsi le maniche e cercare di risolvere quelle situazioni poco chiare.

Sagittario - le previsioni dell'oroscopo del weekend non sono tra le migliori, ma non possono essere considerate neanche malvagie. Affidarsi esclusivamente alla fortuna o al fato non è consigliato, ma immergersi in questo fine settimana e godere delle varie occasioni che sopraggiungeranno aiuterà ad alleggerire il carico di pensieri accumulato nei giorni appena trascorsi.

Capricorno - non è ancora giunto il momento per raccogliere i frutti di ciò che si è seminato, ma potrebbe essere l'ora migliore per rilassarsi e tirare qualche sospiro di sollievo. Ritagliare del tempo da trascorrere in compagnia della propria famiglia non è di certo una cattiva idea, così come potrebbe non essere negativo organizzare una breve gita fuori porta.

Acquario - le previsioni dell'oroscopo non sono affatto negative per il weekend. Varie occasioni si presenteranno lungo il cammino per aiutare l'Acquario a ritrovare la propria strada, o trovarla se la si sta ancora cercando, e condividere gioie e conquiste con le persone amate. Meglio circondarsi di persone leali e sincere.

Pesci - sarà un fine settimana quasi ottimo. Dopo un' intera settimana trascorsa alla ricerca del relax, privi della maggior parte delle energie fisiche e mentali, finalmente si riuscirà a trovare qualche attimo di meritato riposo, grazie al quale sarà possibile ristabilire parte dell'equilibrio energetico necessario per affrontare le varie situazioni.