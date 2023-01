L'Oroscopo di domani 3 gennaio è pronto a mettere in pratica il risultato di studi astrali interessanti la giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del giorno relative ai primi sei segni dello zodiaco. A dare verve al periodo una bellissima Luna in Gemelli, portatrice di armonia e serenità in ambito amoroso, famigliare e lavorativo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 3 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 3 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 3 gennaio in amore annuncia una capacità di comunicazione e un’intesa perfetta, tale da caratterizzare il rapporto di coppia. Si respirerà aria di contentezza: il rapporto con chi amate sarà fluido e i vostri sentimenti, intensi. Una brillante Luna vi sosterrà nel fornirvi capacità di attenzione di prim'ordine, portando l'amore in primo piano nella vostra vita. Gli incontri interessanti si susseguiranno, e sarete pronti a innamorarvi: inoltre, il vostro fascino sarà in continuo aumento e i corteggiatori non mancheranno di sicuro. Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine quantità incredibili di impegni.

Potrete osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime.

Toro: ★★★★. In amore questo martedì sarà in scena la vostra freschezza: sul palcoscenico della vita si esibirà la naturale simpatia di cui siete naturalmente dotati. In famiglia sarete mattatori instancabili, riuscendo a tenere sempre banco e non smettendo mai di far ridere la persona compagna di vita.

Il contatto con la persona che amate risplenderà di nuovo e di intenso vigore. Pianeti estremamente passionali e dinamici vi sorreggeranno! Il bilancio dell'anno appena trascorso è stato abbastanza positivo e, nel ripensarci, quest'anno avrete modo di emozionarvi ancora: siete pronti a innamorarvi di nuovo? Nel lavoro, la giornata si annuncia positiva: sarete in grado di gestire bene il bilancio e di godervi in modo equilibrato i piaceri che il denaro può offrire, senza esagerazioni.

Gemelli: "top del giorno". Luna in arrivo per voi del segno. In amore, l’intesa con la persona amata volerà grazie alla Luna, così con pacatezza e la convinzione che il vostro procedere sia quello giusto, vi dedicherete alla costruzione di un rapporto che si annuncia sempre più sereno e appagante. Il senso dell’umorismo, il brio che inserirete, alleggerirà alcuni aspetti romantici della coppia, rendendola perfetta e serena. Avrete modo di scoprire quanto grandi siano le vostre possibilità. I diversi pianeti presenti in aspetto armonico, vi incoraggeranno a pensare in grande e a osare qualcosa che tempo fa non avreste neanche immaginato. Nel lavoro, aspettatevi molte soddisfazioni personali, successo, gratificazione, perché l'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete, saranno la chiave magica.

Oroscopo di martedì 3 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. In amore, la prefigurazione dei transiti odierni, a tratti monotoni, potrebbe rendere noiosa questa giornata, specie in ambito familiare e in particolare con il vostro partner. Punti di vista diversi oppure modi di approcciare che partono da premesse contrapposte, sappiate che possono condizionare i rapporti sentimentali e non solo. Nulla di grave; tuttavia, lasciate passare questa fase e già da dopodomani la situazione risulterà migliorata. Alle prese con le dissonanze del periodo, potreste sentirvi sfortunati, possibile che il cosmo vi stia voltando le spalle? Assolutamente no: il fatto è che spesso il vostro stato d'animo, una volta si e due pure, sia un po' negativo, quindi influenzi gli eventi o quantomeno alteri la vostra percezione delle cose.

Nel lavoro, piccoli disguidi: potreste essere costretti a rivedere la posizione in merito a qualcosa di importante.

Leone: ★★★★. In ambito sentimentale questo martedì sarete abbastanza tranquilli, quasi sempre sorridenti e a sprazzi anche un pochino più vivaci del solito. In generale la giornata trasmetterà sufficiente energia, quindi sentirete il desiderio di coinvolgere tutti non appena l'asticella dell'entusiasmo inizierà a muoversi verso l'alto, a partire dalla persona amata. La passione non mancherà e, nel caso foste single, presto renderete ufficiale una nuova relazione promettente a cui tenete molto. Le questioni sentimentali in questo momento non sono di certo un cruccio per voi, anzi.

Venere sarà una garanzia di stabilità e anche di maturità, sia da parte vostra sia da parte degli amici. Nel lavoro, sarete smaniosi di condividere le vostre idee con i colleghi o collaboratori. Cercate di coinvolgere tutti con il vostro naturale entusiasmo, magari in nuove opportunità professionali.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 3 gennaio, indica una priorità alla quale dare precedenza: mettere in sicurezza quella situazione che vi cruccia non poco. In amore riuscirete a trovare il modo per ritrovare un buon dialogo, anche quando i punti di vista dovessero risultare divergenti. Astri altamente di parte vi faranno camminare radiosi con in tasca un regalo generoso, adatto a dare felicità: si chiama "ottimismo" e darà la spinta giusta per cominciare in bellezza il 2023.

La Luna vi farà sentire desiderosi di vivere emozioni forti: troverete pane per i vostri denti (e che pane!). Allacciate le cinture, perché sono in arrivo novità potenzialmente rivoluzionarie. Sul lavoro, pronti a tirare fuori nuove idee? Fatelo, anche se fosse la cosa più difficile del mondo: i colleghi rimarranno a bocca aperta!

