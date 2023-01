L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 gennaio. Sotto "torchio", per così dire, il filotto interessante la sestina compresa dalla Bilancia fino a Pesci. A essere sviscerati i settori della vita relativi all'amore e al lavoro: ansiosi di mettere in chiaro il possibile andamento della giornata secondo l'Astrologia del momento? Bene, senza alcun dubbio a proposito iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività quotidiane nonché in merito ad affettività e sentimenti in generale.

Previsioni zodiacali del 3 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. È una giornata in cui potreste incontrare difficoltà a concentrare le iniziative suggerite dall'istinto. Affrontatela rispettando le regole base del benessere, senza esigere troppo quando sentite che la tensione sale. Lasciate perdere impegni e doveri pesanti. Delegate ad altri alcune mansioni e incombenze. Se vi caricate di troppi impegni a fine giornata non potrete che ritrovarvi in uno stato di malessere fisico ed emotivo. In parte il periodo è indice di incertezze e bruschi cambiamenti, non certo desiderati. Questo aspetto vi riguarderà maggiormente se appartenenti alla terza decade. Sciogliete quel nodo che vi tiene stretto il cuore, allontanate diffidenza e indecisioni, lasciate che la gioia abbia il sopravvento sulla tristezza.

Ora pensate a sedurre, che vi riesce particolarmente bene.

Scorpione: ★★★★★. Gli influssi astrali di martedì sono propizi per portare avanti progetti mirati e darvi lustro nel vostro ambiente. In ambito professionale competenza e specializzazione vi renderanno competitivi. Proseguite per questa strada e non ascoltare chi vuole buttarvi giù di morale elencando i difetti o gli sbagli passati.

Molto bene se volete affermarvi con iniziative autonome per dare vita a nuove collaborazioni o per aumentare la credibilità e il prestigio professionale. Molto meglio concentrarsi sulle cose da fare nei prossimi giorni: le stelle favoriscono viaggi, approfondimento degli studi per lavoro e per cultura personale, oltre alla buona riuscita in società.

La mente si allea con la forza fisica. Approfittate della spiccata capacità di cogliere i concetti e le circostanze nel loro giusto valore e preparatevi psicologicamente a novità utili al prestigio personale. Ottime prospettive anche in amore.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 3 gennaio mette sul piatto della bilancia una giornata buona, anche se routinaria. Se avete un problema che vi infastidisce, ricordatevi che gli amici di sempre, quelli che vi sono vicini da tanti anni, non sapranno negare il loro aiuto. Gli amici veri servono come punto di sfogo e come specchio che rimanda con distacco l'immagine delle difficoltà e ne ispira le soluzioni. Non ascoltate l'orgoglio personale ma accettate il loro aiuto.

È il momento ideale per valutare i rapporti interpersonali, per approfondire i moti interiori, per prendersi cura di se stessi e del proprio mondo cognitivo. Le tensioni si alleggeriscono, i contrasti si dissolvono. Dimostrate al vostro lui o alla vostra lei cosa siete capaci di fare fuori e dentro dal letto. Non servono giochi da prestigiatore per stupire.

Oroscopo e stelle del 3 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Le scaramucce planetarie di martedì indicano la possibilità di incorrere in atti impulsivi, in prese di posizione non proprio felici che portano dissapori in famiglia e nell'ambiente di lavoro. Sono in evidenza i contrasti più profondi e le insoddisfazioni latenti.

Cercate di modificare il vostro punto di vista se emergesse chiaramente che è ormai superato. Clima surriscaldato nel rapporto di coppia per un conflitto di richieste che allontana l'affettività. Tenetevi alla larga da gelosie e pensieri tristi, fermatevi a riflettere sui lati positivi del partner, sulla validità del vostro rapporto e sulla stima che sicuramente provate per le persone che vi vivono accanto. A rendere pesante questa giornata già confusa e a tratti distorta, ancora una volta è una persona assai antipatica. Avere a che fare con individui saccenti vi infonde insicurezza, poca fermezza di carattere spingendovi verso iniziative a basso profilo.

Acquario: ★★★★★. Gli influssi astrali di oggi e domani assicurano tantissimo successo.

Vi dimostrate particolarmente intraprendenti, riuscirete ad ampliare la cerchia delle vostre amicizie e magari anche a consolidare quelle già esistenti. Per molti si fa strada la previsione di progressi e vantaggi dai rapporti con l'estero o con persone straniere, anche per quanto riguarda le faccende sentimentali. Recuperate alla grande i rapporti con persone dello Scorpione o del Leone. Non sottovalutate i sogni, date loro una giusta interpretazione. Il periodo sotto influssi astrali ideali permetterà di guardare nel profondo per poi riemergere in superficie più dinamici e aperti alle novità che le stelle hanno in serbo. Non solo potete avvertire nuove vibrazioni emotive ma vi si presentano pure sfondi e proposte entusiasmanti dal punto di vista pratico.

Ottime prospettive in campo professionale: incalzate gli eventi perché ci sono tutte le prerogative che accada qualcosa di buono.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 3 gennaio, prevede lievi malumori che, comunque, non devono mettere un freno all'euforica atmosfera che siete riusciti a creare negli ultimi tempi. Il settore della famiglia risente di stanchezza e crea qualche delusione, ma la calma e la serenità torneranno presto anche tra le pareti domestiche. Tempo al tempo. Vi dimostrate particolarmente intraprendenti nella vita di società, riuscite ad ampliare la cerchia delle amicizie e a consolidare quelle già esistenti. Giornata e nottata all'insegna di profonde energie fisiche.

Non solo la sfera privata emana favori: la vita professionale ha tutte le carte in regola per essere coronata da successi. Ottime premesse per quanto riguarda lavoro, carriera e immagine sociale. Soddisfazioni morali e materiali. Una grande consapevolezza delle proprie possibilità vi è utile per portare a buon fine un progetto, un'idea importante. Quanto ai guadagni, sono in arrivo buone notizie. Possibilità di inserimento in ambienti interessanti.