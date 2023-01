L'Oroscopo di domani 27 gennaio è pronto a dare conforto oppure a dare un pochino di apprensione attraverso le odierne analisi astrologiche. In primo piano in questo caso le previsioni zodiacali di venerdì 27 gennaio relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di dare un senso, positivo o negativo che sia, all'ultima giornata lavorativa di questa settimana? Sotto controllo in merito ai settori della vita relativi al lavoro e al comparto sentimentale, i simboli della prima tranche zodiacale ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 27 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 27 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 27 gennaio prevede un periodo gioioso, dunque molto positivo per i segno. In amore, le stelle porteranno allegria nella vostra relazione e vi faranno trascorrere del tempo a scherzare e giocare maliziosamente col partner. Non avrete paura di (ri)mettervi in gioco seriamente se dovesse essere il caso. Intanto, godevi la vita in ogni suo attimo guardando avanti a testa alta, sempre, in ogni situazione. La presenza della Luna nel vostro segno vi renderà più che mai grintosi, sicuri di voi stessi: nessuno riuscirà a mettervi addosso dubbi o insicurezze; sarete pronti a realizzare ciò che desiderate.

Nel lavoro, un rinnovamento nei piani alti della vostra azienda è già nell’aria. Voi non vi dovete preoccupare, ok? Benefici in futuro.

Toro: ★★★★★. Un fine settimana lavorativo più che ottimo, anche un pizzico fortunato in certe situazioni. In amore sarete in netta ripresa, una risalita graduale ma continua. Insomma, una ventata di magia sta per arrivare nella vostra vita, dandovi la possibilità di realizzare tutto o quasi ciò che desiderate da tempo.

Finalmente troverete una persona in grado di contraccambiare il vostro amore e la vostra passione grazie agli ottimi influssi delle stelle; quest'ultimi saranno per voi come una boccata di ossigeno. Avete bisogno di una bella iniezione di fiducia per andare avanti e questi influssi astrali vi aiuteranno in tal senso, così da essere meritatamente sulle luci della ribalta.

Nel lavoro, la situazione pare vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo vi porterà novità utili da sfruttare in qualcosa che avete a cuore.

Gemelli: ★★★★. Si prospetta per voi Gemelli un giorno abbastanza buono, senza troppi patemi d'animo. In amore, con le stelle sufficientemente amichevoli sarà come se aveste tra le mani una mezza bacchetta magica, giusto per realizzare qualcosina di dolce: un pizzico di sana romanticheria non guasta mai, e il partner ne sarà felice. Vi aspettano momenti di passione e coinvolgimento, non adesso comunque ma tra pochi giorni: una bella persona si sente profondamente legata a voi e freme dalla voglia di farvelo sapere... Una situazione molto favorevole invece attende qualcuno del segno: un nuovo cambiamento, forse inaspettato, porterà aria nuova all'interno del menage familiare.

Nel lavoro, una svolta in campo professionale vi attende. Probabile un cambiamento volto a migliorare le attuali condizioni.

Oroscopo di venerdì 27 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Un periodo positivo vi attende, anche se non al 100%. Diciamo che sarà un positivo venerdì per un buon 70%. In amore, Venere benefica per il vostro segno vi spalleggerà abbastanza. Qualsiasi cosa vogliate proporre alla vostra dolce metà andrà in porto: sapete che chi vi ama è sempre disponibile a dirvi di sì su (quasi) tutto! Accogliete anche voi qualche sua richiesta e non ve ne pentirete. L'amicizia poi sarà un valore molto importante in questo periodo: le stelle vi aiuteranno a rinsaldare un legame a cui tenete moltissimo, che per una serie di motivi indipendenti dalla vostra volontà è andato man mano affievolendosi.

Nel lavoro, gestirete con la vostra fermezza di polso una situazione piuttosto complicata e, come da manuale, troverete la soluzione più adatta a voi.

Leone: ★★. Un venerdì davvero non male sta per arrivare al cospetto di tantissimi Leone. In amore, un scatto di nervosismo non voluto potrebbe provocare il risentimento di chi avete accanto. Se da un lato avrete l'umore un pochino basso, tanto che agli occhi del partner potreste apparire come inguaribili "musoni" (quali non siete), dall'altro avrete spunto per far pace. Se è vero che da cosa nasce cosa, dopo una maretta avrete a disposizione una vagonata di tenerezze da dare e ricevere: ottimo così! A volte siete un pochino stanchi: il consiglio è quello di staccare la spina almeno per qualche ora, vi servirà per ricaricarvi.

Nel lavoro, non fatevi frastornare da chiacchiere inutili, ok? Continuate la vostra attività come sempre, in modo diligente e intelligente.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 27 gennaio, pronostica un periodo leggermente sottotono. In amore, Luna suggerisce di affrontare alcune situazioni di petto. Girare in tondo a ciò che vi fa soffrire è sempre controproducente; molto meglio sfogarsi, a costo di qualche litigio. Alzare la voce non è mai bello, sappiatelo, anche se fatto a piccole dosi e con l'intento poi di rappacificarsi, potrebbe essere liberatorio. Il periodo potrebbe anche causare piccoli problemi di comunicazione. Anche chi deve materialmente spostarsi sarà sotto osservazione: il rischio di ritardi è alto.

In linea generale si prospettano ritmi decisamente rallentati. Nel lavoro, tenete desta la soglia d'interesse nell’attività svolta. Una distrazione potrebbe essere dietro l’angolo e questo vi farebbe rallentare tanto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 27 gennaio.