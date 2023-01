L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 27 gennaio. Curiosi di scoprire quale sarà l'aspetto delle stelle per il vostro segno di nascita? Ovvio che si, a patto che rientri tra i sei in analisi in questo contesto, ossia appartenga ad uno dei seguenti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

In evidenza nel cielo astrale di venerdì il transito di Venere in Pesci, portatore di novità riguardanti la famiglia, le amicizie e anche, in qualche caso, i rapporti di lavoro. Ottimo periodo anche per coloro appartenenti al Capricorno o all'Acquario, rispettivamente considerati in giornata "top" e da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 27 gennaio 2023 consultando il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 27 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. In arrivo un periodo portatore di difficoltà o intoppi vari. Ascoltate il suggerimento di una persona amica: in questi giorni si sta preoccupando per voi in modo sincero e disinteressato. Se il partner o i familiari vi chiedessero di prestare maggiore attenzione alla vita domestica, non prendetela come un rimprovero ma semplicemente come una realtà pratica da affrontare con logica. Una volta sistemate le faccende poco piacevoli, insieme potrete dedicarvi agli aspetti più divertenti del trascorrere la vita a due.

Scorpione: ★★★★. Giornata abbastanza buona, a tratti anche un pochino fortunata. Gli ultimi giorni di gennaio sono abbastanza perfetti per intraprendere un salutare stile di vita, magari per pensare alla salute o al benessere di mente e fisico. Anche il lavoro svolto alle dipendenze altrui necessitasse di una svolta. Non nascondetevi dietro un filo d'erba.

Obbligatevi ad uscire allo scoperto in modo da accorgervi che il mondo che vi circonda non è affatto ostile. Datevi una spinta in avanti, con tutta la vostra buona forza di volontà, che non è poca.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 27 gennaio porta alla vostra attenzione un periodo non male, anche se intavolato sulla solita routine (che non dispiace).

Qualcuno della vostra famiglia farà pressione affinché prendiate in fretta una particolare decisione, forse anche di un certo peso. Non siate arrendevoli e non date retta a nessuno (si tratta della vostra vita no?). Mettete in chiaro, una volta per tutte, che non si può interferire nelle faccende personali. Lo capiranno soprattutto le persone a voi più vicine, e state certi che inizieranno a rispettare le vostre esigenze. Voi farete altrettanto.

Oroscopo e stelle del 27 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Venerdì valutato al massimo delle possibilità, con astri prevalentemente a favore del segno. La famiglia, gli amici, il partner di sempre saranno la vostra fonte di gioia.

Sarete disponibili anche ad ascoltare chi vi volesse confidare le proprie sensazioni. Single? Bene, allora preparatevi a ricevere nel cuore le gioie dell'amore. Potrete contare su scambi affettivi calorosi e su una migliore comprensione con le persone che vi circondano. Ottimo periodo anche per i rapporti di lavoro: presto arriveranno notizie confortevoli, di buon auspicio per il futuro.

Acquario: ★★★★★. Questo venerdì regalerà belle stelle per il settore lavoro, oppure per curare immagine e salute. Se avete un'attività che vi porta a lavorare lontano da casa, potrete contare su circostanze favorevoli. Potreste avere l'opportunità di lavorare in un ambiente amichevole, godendovi un'atmosfera di simpatia e collaborazione.

Grazie alla complicità di una persona "informata sui fatti" vi sarà facile appagare eventuali desideri amorosi. Provate ad affinare la sensibilità affettiva entrando consapevolmente nell'essenza profonda di chi vorreste amare. Per i single, intriganti incontri con flirt e situazioni impreviste.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 27 gennaio, mette sul piatto delle previsioni uno splendido periodo. Ecco dunque una giornata in cui la creatività potrebbe rendere speciale la vostra vita, sia professionale che sentimentale. Saranno tante le opportunità per poter migliorare e crescere. L'eventualità di inserire nuove trame nel tessuto dei vostri già tanti (forse troppi) interessi sarà possibile grazie a idee davvero fantasiose. Innamoramenti in vista per qualcuno: una bella persona vorrebbe rubarvi il cuore? Se Vergine o Capricorno lasciate perdere; ottimo invece se dello Leone o dell'Ariete.