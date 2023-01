Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali in vista del 26 gennaio 2023. Di seguito l'andamento astrologico e l'oroscopo dei segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore, se la coppia è forte, vivrete belle emozioni in queste giornata. Se il desiderio è quello di fare progetti importanti potete agire. Nel lavoro ora è più facile trovare soluzioni anche per questioni difficili.

Toro: per i sentimenti meglio lasciar perdere le provocazioni, Venere non è più in opposizione. Nel lavoro Giove sarà nel segno, non mancheranno eventi positivi.

Gemelli: a livello sentimentale situazione astrologica che aiuta, sono favoriti i nuovi incontri. Nel lavoro qualcosa potrebbe non funzionare come vorreste ma tra poco riuscirete a recuperare.

Cancro: in amore a causa della Luna dissonante potrete raggiungere difficilmente i vostri scopi. Giornata da prendere con le pinze. A livello lavorativo meglio rimandare eventuali appuntamenti.

Leone: a livello sentimentale non è la giornata migliore per portare avanti dei dialoghi, le novità comunque non mancheranno. Nel lavoro se qualcosa non va meglio evitare discussioni.

Vergine: per i sentimenti questa giornata vi vedrà più forti visto che anche la Luna non sarà più in opposizione. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare, potreste essere adirati per motivi banali.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, la Luna che sarà in opposizione recherà qualche dissidio, situazione generale comunque di recupero. Nel lavoro è possibile rinnovare un contratto, ma bisogna agire adesso.

Scorpione: a livello sentimentale fase del mese che vedrà Venere attiva, per questo motivo sarà possibile ricucire uno strappo.

Nel lavoro momento di forte agitazione, riuscirete comunque a superare qualche dissidio.

Sagittario: in amore c'è un buon recupero e se c'è da agire fatelo entro domani. Se ci sono state discussioni sarà possibile riappacificarsi. A livello lavorativo fase che vi vede poco convinti, per questo motivo attenzione ai dissidi.

Capricorno: a livello amoroso Luna in opposizione porterà alcune complicazioni, vivete il tutto con diplomazia.

Nel lavoro avrete voglia di stabilità.

Acquario: per i sentimenti le coppie che hanno vissuto una buona relazione ora andranno incontro a un momento importante: sul lavoro evitate discussioni inutili e andate avanti solo per i progetti che contano.

Pesci: in amore giornata interessante, entro breve sarà possibile fare un incontro speciale. Nel lavoro qualche piccolo ostacolo non manca, ma Saturno a breve sarà nel segno e questo aiuterà.