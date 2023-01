Prende il via il secondo weekend del mese di gennaio 2023 per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le novità e i cambiamenti in vista di questo sabato 14 gennaio? Per scoprirlo approfondiamo l'oroscopo e le previsioni del giorno dall'Ariete ai Pesci.

Le predizioni astrali del 14 gennaio

Ariete: in amore è meglio non affaticarsi troppo in questa giornata, ci sarà da controllare anche un momento di calo. Nel lavoro ritrovate la stabilità, inoltre la seconda parte del mese sarà ancora più interessante.

Toro: nei sentimenti, se c'è stato un problema, da ora si potrà recuperare, inoltre non si esclude qualche novità.

Nel lavoro prendetevi dei momenti di riflessione se dovete far partire dei nuovi progetti.

Gemelli: a livello amoroso le coppie che hanno avuto dei problemi da ora riusciranno a fare chiarezza, dovete inoltre ritrovare più tempo per voi stessi. Nel lavoro possono arrivare delle novità, situazione però è ancora delicata e vi sono dei contenziosi da risolvere.

Cancro: in amore approfittate di queste giornate per superare alcune tensioni, anche se dei problemi non saranno facili da gestire. A livello lavorativo è meglio evitare conflitti, abbiate prudenza.

Leone: a livello sentimentale - con la Luna nel segno - l'energia non manca, ma chi porta avanti da tempo due storie parallele dovrebbe evitare gli azzardi.

Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi di tipo economico, da ora si potrà recuperare.

Vergine: per i sentimenti vi sentite piuttosto agitati, comunque le conferme non mancheranno. Nel lavoro potrete vivere qualche momento di agitazione, questo perché siete alla ricerca di maggiori garanzie.

Bilancia: in amore queste sono delle giornate particolari che impongono delle riflessioni, per qualcuno è anche una fase di tensione.

Nel lavoro però potreste ottenere nuovi vantaggi.

Scorpione: in amore è meglio fare le cose con calma, visto che a breve la Luna entrerà nel segno. Nel lavoro potrebbe nascere qualche momento di agitazione con soci e collaboratori.

Sagittario: a livello sentimentale Venere resta favorevole e vi permette di affrontare nuovi discorsi, le emozioni che nascono ora saranno importanti.

Nel lavoro qualcuno ora avrà la possibilità di ripartire dopo alcuni mesi di calo.

Capricorno: in amore queste sono delle giornate abbastanza faticose, in particolare ci sarà una certa agitazione da controllare. Nel lavoro alcuni devono finire qualcosa, ci sono anche dei ritardi in questa fase.

Acquario: per i sentimenti è una giornata intrigante, potrete ritrovare la voglia di stare insieme al partner. Nel lavoro avrete la possibilità di guadagnare qualcosa in più, ci sono delle novità importanti in arrivo.

Pesci: in amore è meglio evitare discussioni e polemiche in questa fase e magri smetterla di arrabbiarsi per questioni futili. Nel lavoro avrete modo di fare delle scelte importanti, ma attenzione ad alcune persone che saranno contro di voi.