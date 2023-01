L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 gennaio 2023 è pronto a rivelare come andrà la terza settimana del mese secondo l'Astrologia. In primo piano in questa sede sono i segni dello zodiaco compresi nella prima sestina.

Iniziamo a valutare singolarmente ogni segno analizzando le previsioni zodiacali da lunedì 16 a domenica 22 gennaio e poi, come sempre, dare voce alla classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Non vi aspetta certo una settimana grandiosa, anzi. Saranno giornate "alla portata", comunque non è il caso di preoccuparsi più di tanto.

Cercate di starvene un tantino defilati, non esponetevi e non parlate troppo. Piuttosto riflettete e osservate con attenzione ciò che accadrà intorno a voi. Quanto alla vita amorosa, qualche slancio affettuoso in più da parte vostra sarebbe una gran cosa. II rapporti di coppia avrebbero bisogno di una maggiore complicità: provate a far sentire la persona amata più coinvolta nelle cose che fate.

La classifica settimanale per il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 16 e venerdì 20;

★★★★ martedì 17, sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 gennaio;

★★ mercoledì 18 gennaio.

♉ Toro: voto 5. A settimana appena cominciata vi sembrerà già di avere un enorme peso sulle spalle. Allora, per cavarvela non vi resterà che agire d’astuzia, cercando di ottenere il massimo risultato con uno sforzo minimo.

Fra le pareti domestiche, anziché alimentare discussioni provate ad avviare un dialogo costruttivo. Buona parte della settimana scorrerà senza intoppi nel lavoro; non si può dire la stessa cosa, purtroppo, circa la seconda parte. Perché vi ritroverete alle prese con fastidiosi nodi da sciogliere che vi faranno perdere tempo.

La classifica della settimana per il segno del Toro:

★★★★★ mercoledì 18 gennaio;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 e giovedì 19;

★★★ venerdì 20 e domenica 22;

★★ sabato 21 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6. Per quanto riguarda il lavoro, quest’inizio di settimana sarà a dir poco frenetico e vi toccherà anche mettere in conto qualche scambio d’idee fin troppo vivace.

Comunque nulla di grave, per fortuna. La vita amorosa procederà invece nel segno dell’armonia. E allora mettetevi in gioco, metteteci tutto il cuore, infischiandovene dei rischi. Più coraggio, in tal senso, vi renderà praticamente irresistibili. E se ci fosse qualcosa che non garba, ditelo con estrema chiarezza e basta. Meglio rischiare di discutere piuttosto che reprimere il proprio stato d’animo e mandare giù troppi bocconi indigesti. Cercate solo di non essere troppo aggressivi.

La classifica settimanale per il segno dei Gemelli:

★★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 e venerdì 20;

★★★ mercoledì 18 gennaio;

★★ giovedì 19 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

Il clima questa settimana si farà più disteso rispetto ai scorsi, finalmente alcune cose andranno al loro posto e troverete pure il tempo e il modo per staccare un po’ la spina. Insomma: come inizio il periodo non sarà affatto male. Anche per quanto riguarda la vita sentimentale le cose andranno molto meglio e i sorrisi ricompaiono sui volti, accompagnati dalla voglia di divertirsi. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, c’è da mettere in conto un vivace scambio di idee con un collega: gestitevi con saggezza e strategia. Trovate il modo per scaricarvi un po’.

La classifica della settimana per il segno del Cancro:

Top del giorno lunedì 16 gennaio;

lunedì 16 gennaio; ★★★★★ martedì 17 e mercoledì 18;

★★★★ giovedì 19 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 gennaio;

★★ sabato 21 gennaio.

♌ Leone: voto 8.

Potrebbe arrivare un’occasione da non perdere che potrebbe subito tramutarsi in vantaggi per la vostra vita sia professionale che privata. Non lasciatevi condizionare da eventuali paure e timori, ve ne pentireste amaramente! Per quanto riguarda il rapporto di coppia, forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Molti pianeti vi saranno favorevoli sia in campo lavorativo, dove molte cose cominceranno finalmente a concretizzarsi, sia nella sfera privata: avrete conferma della solidità del legame sentimentale. Per quanto riguarda la salute, mettete in conto qualche malessere dovuto a improvvisi cambi di stagione.

La classifica settimanale per il segno del Leone:

Top del giorno mercoledì 18 gennaio;

mercoledì 18 gennaio; ★★★★★ lunedì 16, martedì 17 e giovedì 19;

★★★★ venerdì 20 gennaio;

★★★ sabato 21 gennaio;

★★ domenica 22 gennaio.

♍ Vergine: voto 7.

Per i nati nel segno della Vergine i prossimi sette giorni saranno più o meno interessanti per l’amore. Nel campo professionale invece vi toccherà badare a qualche variazione rispetto ad alcuni programmi. Verso la fine del periodo, poi, senz'altro potrete contare su una marcia in più: un positivo trampolino di lancio che vi darà occasione, la prossima settimana, di vivere i sentimenti con altrettanta più tranquillità. Per la sfera professionale dovrete attendere ancora un po’ prima di ricevere dei chiarimenti.

La classifica della settimana per il segno della Vergine:

Top del giorno venerdì 20 gennaio;

venerdì 20 gennaio; ★★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★★ mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★ lunedì 16 gennaio;

★★ martedì 17 gennaio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana dal 16 al 22 gennaio e la classifica finale.