Parte un nuovo giorno per tutti e dodici i segni zodiacali, quello del 17 gennaio 2023. Di seguito le indicazioni e l'oroscopo del 17 gennaio per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci per questa nuova giornata con i cambiamenti e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore giornata importante visto che non mancherà qualche emozione in più da vivere. Nel lavoro ora potrete ragionare su quello che c'è da fare in maniera più tranquilla, diverse cose stanno cambiando.

Toro: per i sentimenti situazione non esaltante, non siate troppo impulsivi.

Dal 27 alcune cose potrebbero migliorare. Nel lavoro se c'è voglia di cambiare potrete avere delle risposte che cercavate.

Gemelli: a livello amoroso giornata migliore per portare avanti dei chiarimenti. Le stelle però potrebbero portare alcune polemiche, quindi fate attenzione. Nel lavoro scelte da fare, per questo motivo non siate troppo frettolosi.

Cancro: in amore giornata favorevole, ma attenzione ad alcune complicazioni e problematiche. A livello lavorativo momento favorevole e situazione di recupero.

Leone: per i sentimenti se c'è da affrontare un argomento meglio rimandare, sarà facile arrabbiarsi per poco. Nel lavoro le proposte che arrivano ora sono interessanti anche in vista del futuro.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se ci sono stati dei problemi potreste affrontarli in questa giornata, c'è una buona capacità di azione. Nel lavoro ripensate a un progetto ma non mancheranno buone opportunità.

Bilancia: a livello sentimentale c'è una grande voglia di stare insieme in questo momento per i single del segno e i nuovi incontri saranno interessanti.

Nel lavoro un cambiamento è possibile e presto ci sarà anche un recupero.

Scorpione: a livello amoroso con la Luna favorevole, le cose andranno meglio, non investite però troppo tempo in cause inutili. Nel lavoro periodo buono per valutare nuove proposte, gestite al meglio quello che dovrà arrivare nei prossimi mesi.

Sagittario: per i sentimenti giornate che chiede prudenza con la Luna che a breve entrerà nel segno, date spazio alle nuove emozioni.

Nel lavoro potrete iniziare qualcosa di nuovo anche in vista dei prossimi mesi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le coppie che hanno vissuto una crisi ora potranno recuperare, c'è più voglia di fare. Nel lavoro progetti importanti anche in vista dei prossimi mesi.

Acquario: per i sentimenti sarà importante fare chiarezza in questi giorni e qualche piccola disputa potrebbe non mancare. Nel lavoro un momento di tensione è superato ma sarà importante far partire qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore con la Luna favorevole le nuove richieste sono da portare avanti e la giornata regala una buona capacità di azione. Nel lavoro c'è bisogno di un progetto che vi possa aiutare.