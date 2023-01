Nella giornata di martedì 17 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà in prima posizione il segno del Leone, con un Bilancia che finalmente riguadagnerà le prime posizioni. In calo il segno del Toro in amore, mentre i Gemelli rimarranno stabili.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: evoluzioni amorose per Vergine

1° Leone: sarete più carichi che mai, e con il coraggio grandioso di questa giornata le sfide vi appariranno come se fossero giochi. In amore la passionalità potrebbe accompagnare una evoluzione significativa, per cui anche l'umore potrebbe giovarne in modo molto positivo.

2° Bilancia: le amicizie saranno le sole che potranno portare un po' di luce nella vostra quotidianità, e con questo clima di favore anche il lavoro potrebbe essere sempre più leggero e privo di ostacoli. Secondo l'oroscopo avrete dei momenti molto piacevoli in serata con una nuova amicizia.

3° Vergine: si verificheranno delle belle evoluzioni sul lavoro ma anche nella vita privata. Avrete delle energie ottimali, in grado di conferire alla vostra autostima quella marcia in più che avete sempre voluto. Secondo l'oroscopo non ci saranno situazioni troppo negative da dover risolvere.

4° Scorpione: riuscirete a ritrovare una bella serenità in ambiente lavorativo, per cui avrete anche una dinamicità molto più sciolta rispetto alle giornate precedenti.

Secondo l'oroscopo anche con la famiglia riscontrerete una bella atmosfera, e questa sarà incentivata anche da una notizia che attendevate da tanto tempo da parte del partner.

Confronti per il Cancro

5° Cancro: avrete dei confronti con le amicizie che però non andranno a fondo con le questioni che vi premono di più in questo momento.

Secondo l'oroscopo invece potrebbe essere un bel periodo per dare spazio a qualche frivolezza, ne avete bisogno.

6° Acquario: potreste avere delle perplessità, seppure lievi, sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo vi accorgerete che potrete fare molti più progetti con la persona amata, grazie all'influenza positiva del pianeta Giove, che vi conferirà molta fortuna.

7° Sagittario: avrete delle notizie per il vostro lavoro che potrebbero spingervi a rinnovarvi e ad attuare dei miglioramenti. Con la vostra creatività potreste fare molto più lavoro e incentivare allo stesso tempo le collaborazioni con i colleghi. Evitate di essere troppo intransigenti con la famiglia.

8° Ariete: con il partner si aprirà un capitolo fatto di tensioni e al tempo stesso di una voglia molto significativa di staccare la spina, e con tutta probabilità in modo definitivo. Avrete invece un rifugio sicuro all'interno del contesto domestico e familiare in generale.

Pesci reticente

9° Gemelli: non sempre riscontrerete dei momenti tranquilli, anzi, gli impegni potrebbero portarvi ad essere sempre più schivi e pronti a chiudervi in qualsiasi momento.

Dedicarvi ai vostri passatempi vi darà la carica giusta per affrontare molte sfide.

10° Toro: con il partner potrebbe aprirsi una voragine di incomprensioni per cui sarà meglio non spingere sull'acceleratore e fermarvi a riflettere attentamente sulla vostra relazione, anche interrompendola, se necessario. Dovrete mettere voi stessi al primo posto in questo frangente, secondo l'oroscopo.

11° Pesci: avrete molta reticenza a mettervi in gioco, ad osare con gli affari e con la vostra stessa professione. Probabilmente sarà soltanto una situazione passeggera, ma al contempo dovrete pensare di sbloccarvi il prima possibile per evitare dei rallentamenti significativi in futuro.

12° Capricorno: troppo da fare e poco tempo potrebbe essere una combinazione deleteria per la vostra mente. Dove c'è sempre un impegno ne subentra un altro ancora. Con le questioni di cuore potreste non essere d'accordo con il partner su varie questioni.