Un nuovo anno ha preso il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Superata la prima giornata del nuovo periodo, arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo del 2 gennaio con tutte le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore le storie che partono ora potranno essere molto interessanti visto che Venere è favorevole. I single del segno potranno vivere una nuova storia. Nel lavoro meglio evitare scelte azzardate, anche perché presto ci saranno buone opportunità.

Toro: per i sentimenti giornata che potrebbe creare qualche discussione.

Se non siete riusciti a chiudere un dibattito sarà importante aspettare la fine del mese. Nel lavoro, se portate avanti dei progetti in questa giornata potrete vivere dei piccoli ostacoli.

Gemelli: a livello sentimentale giornata positiva, ma qualche piccolo problema potrebbe non mancare. Nel lavoro se ci sono state delle questioni di recente ora le nuove opportunità non mancheranno.

Cancro: in amore Venere non è più in opposizione, per questo motivo arriva un recupero. Siete più motivati adesso. A livello lavorativo portate avanti solo gli impegni che contano veramente.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è un momento che vi vede maggiormente confusi, state vivendo dei momenti pesanti.

Nel lavoro qualcuno potrebbe pensare a un cambiamento o a una revisione dei conti.

Vergine: a livello amoroso polemiche da chiudere in questa giornata anche perché Mercurio sarà favorevole. Nel lavoro momento interessante per portare avanti un progetto.

Bilancia: a livello sentimentale giornata particolare che richiede maggiore attenzione, non mancheranno alcuni contrattempi.

Nel lavoro alcune questioni saranno da curare, in particolare quelle rimaste sospese.

Scorpione: in amore alcune questioni saranno da affrontare, sarà comunque possibile vivere nuove emozioni. A livello lavorativo alcune promesse del passato potrebbero ora essere mantenute.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore tensioni che non mancano adesso, la giornata che porterà comunque più energia.

Nel lavoro se dovete portare avanti un progetto meglio ora non chiudere i rapporti.

Capricorno: a livello moroso periodo che aiuta, ma molto dipende dal tipo di rapporto che state vivendo. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno realizzare dei bei progetti. Nel lavoro una richiesta al momento non sarà subito esaudita ma comunque non mancheranno nuove incarichi.

Acquario: a livello sentimentale alcune coppie in crisi potranno recuperare grazie anche a Venere in transito. Nel lavoro in questi giorni potrebbe arrivare una buona notizia o una conferma.

Pesci: in amore gli incontri che farete in questo periodo potrebbero diventare importanti, ritagliate maggiore spazio per i sentimenti. Nel lavoro le questioni professionali sono importanti ma qualche problema potrebbe non mancare.