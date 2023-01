L'oroscopo di domani 2 gennaio 2022 è pronto a rivelare quali saranno i segni fortunati e quelli con probabili difficoltà in questo inizio settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. A essere testata, almeno sulla carta, il filotto composto da Ariete, toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: come andrà la giornata per questi sei simboli astrali?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di lunedì 2 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 2 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 gennaio è certo che Giove, pianeta di settore, illuminerà il vostro cammino promettendo di non farvi sbagliare strada. Contemporaneamente, vi donerà la generosità che ci vuole per trovare sempre la concordia nei rapporti. Qualcuno che reputavate soltanto una bella amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Saranno favoriti i legami affettivi e spirituali piuttosto che quelli passionali, ma ciò non vorrà dire che dovrete rassegnarvi a passare una giornata a meditare, ma solo a divertirsi con gli amici. Nel lavoro vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi: pronti a fare validi investimenti.

Toro: ★★★★★. Riguardo il settore amoroso, la fine delle feste vi riporterà a una consuetudine di normalità e questo vi piacerà molto. Apprezzerete di più, con il vostro temperamento pacato e lo scorrere della quotidianità. Le stelle vi saranno di grande supporto, grazie a questi influssi magici e delicati vi sentirete molto sereni e lo spirito dell'allegria si impossesserà di voi, facendo anche un po' sorridere le persone che vi circondano.

Nel lavoro, sarà una giornata particolarmente positiva. Grazie all'intesa che avete raggiunto con chi collabora al vostro fianco, riuscirete ad ottenere grandi risultati.

Gemelli: ★★★★. Buon lunedì in programma. Dopo un periodo grigio rivedrete finalmente la luce. Sarete più disponibili al dialogo, favorendo la comunicazione con il vostro partner.

Euforia e spensieratezza caratterizzeranno la vostra giornata. Riceverete diversi inviti e non mancheranno le occasioni per divertirvi insieme al vostro partner. Sicuramente gli altri, vi osserveranno, arriveranno addirittura a invidiarvi, ma non preoccupatevi dei soliti problemi. Dovrete semplicemente proseguire sereni per la vostra strada, ignorando la malevolenza e la negatività altrui. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio.

Oroscopo di lunedì 2 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. In amore, gli influssi dissonanti del periodo non favoriranno la vostra vita affettiva, che in questo periodo rimarrà un po' nell'ombra. Rimanete il più possibile con i piedi per terra, senza fare eccessivi voli di fantasia che ora come ora, vi lascerebbero soltanto l'amaro in bocca.

Venere vi invita dissotterrare l'ascia di guerra che avevate deposto tempo fa, evidentemente c'è ancora qualcosa che vi fa molto innervosire e questo qualcosa andrà affrontato una volta per tutte, in maniera diretta. Nel lavoro, qualche discussione potrebbe turbare il vostro ambiente: tenete i nervi saldi e proseguite sulla vostra strada, non ve ne pentirete.

Leone: ★★★. In ambito sentimentale/affettivo non sarete tra i favoriti degli astri in questi giorni. La vostra energia sta calando gradualmente e anche la vostra voglia di fare sarà in diminuzione. In alcuni casi vi trascinerete senza entusiasmo e ogni cosa vi sembrerà non andare per il verso giusto. Non perdete la calma ma fate forza sulla vostra razionalità.

Non vi sentirete particolarmente stimolati a frequentare persone nuove in questo momento, forse sarà la presenza di alcuni pianeti, a rendervi meno socievoli rispetto al solito. In ogni caso, avrete tutto il diritto di rimanere un po' in isolamento. Nel lavoro, un cielo grigio vi chiederà di essere più pazienti. In taluni momenti potrebbe sfuggirvi qualcosa: non sarà il caso di autocommiserarsi per questo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 2 gennaio, invita a non abbracciare posizioni troppo nette riguardo la persona amata. Piuttosto, lasciate spazio ad atteggiamenti flessibili. Vedrete che, con questo modo di fare, i cambiamenti in corso d’opera saranno accettati con maggiore duttilità anche da chi avete accanto.

La Luna vi rasserenerà con i suoi influssi positivi. Nelle scelte importanti che dovrete fare vi sentirete affiancati da persone verso le quali nutrite una profonda fiducia. Se la strada che avete scelto è quella giusta vedrete che andrà tutto per il meglio. Nel lavoro, andate dritti per la vostra strada anche se qualcuno dovesse mettersi in mezzo. Potrebbe essere un modo per far capire di non essere d'accordo con voi.

