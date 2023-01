L'oroscopo del 2 gennaio permette di svelare tutti i segreti del giorno. Le previsioni astrologiche danno la precedenza agli aspetti riguardanti l'amore, il lavoro e la vita sociale. Ci sarà chi non vedrà l'ora di chiarire con il prossimo e chi, nonostante i transiti planetari, preferirà adottare una soluzione alternativa.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di lunedì 2 gennaio.

Previsioni astrologiche di lunedì 2 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi butterete giù di morale facilmente. Apparirete determinati e intraprendenti. Non farete affidamento sugli altri, ma saprete collaborare, soprattutto sul posto di lavoro.

Non avrete nulla di cui rimproverarvi, però, farete molta attenzione alle scelte che prenderete in futuro.

Toro: le novità vi attrarranno incredibilmente. Avrete bisogno di allontanarvi dalla solita routine quotidiana. Vorrete dedicarvi ad attività diverse e che rispecchino, maggiormente, il percorso intrapreso durante gli ultimi mesi. Il vostro punto di vista sarà largamente compreso dagli amici.

Gemelli: sarete un po' permalosi. Non avrete voglia di ironizzare sugli argomenti che vi stanno a cuore. Preferirete vivere la giornata più seriamente, in modo da poter spostare la vostra concentrazione sulle prossime mosse da compiere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di essere chiari con gli altri.

Cancro: la fantasia non vi mancherà. Avrete dei sogni nel cassetto da realizzare che vi consentiranno di rimanere attivi e di guardare al futuro con ottimismo. Forse, non tutto andrà secondo i piani, ma potrete essere fieri di voi stessi. Il partner lotterà per il vostro successo.

Oroscopo del 2 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: tornare alla normalità non sarà semplice. Sarete contenti di esservi lasciati alle spalle alle feste, ma avrete ancora qualche piccolo saluto da fare. Le relazioni interpersonali diventeranno più stabili, soprattutto con quelle persone che vi hanno dedicato un pensiero speciale.

Vergine: in amore sarete molto selettivi. Non vi importerà di non avere un partner perché avrete altre priorità. Prima di aprire il vostro cuore a qualcuno, analizzerete bene la situazione e il suo carattere. Cercherete delle caratteristiche ben precise in modo da provare determinate emozioni.

Bilancia: sarete un po' pigri. Non avrete voglia di tornare al lavoro e di concentrarvi sulle imminenti mansioni. Purtroppo, però, non avrete altre alternative. Le previsioni astrologiche vi consigliano di procedere per tappe, senza aggiungere ulteriore stress a questo momento di transizione.

Scorpione: non avrete filtri. Darete voce ai vostri pensieri senza alcuna remora. Qualcuno potrebbe apparire deluso dalle vostre parola, però, al momento, non vorrete occuparvene.

Metterete al primo posto voi stessi e gli obiettivi che avete intenzione di realizzare a breve.

Previsioni zodiacali del 2 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: apparirete poco collaborativi. Non avrete voglia di confidarvi con gli amici né di fare squadra sul posto di lavoro. Preferirete camminare soli, in modo da poter scegliere autonomamente le decisioni da prendere. Questa apparirà come un'arma a doppio taglio.

Capricorno: ritornare in forma sarà uno dei vostri principali obiettivi. Le feste, infatti, hanno messo a dura prova il vostro metabolismo. La determinazione, però, avrà la meglio sulle tentazione. Anche gli amici e il partner proveranno a intraprendere questo percorso insieme a voi.

Acquario: non riceverete le attenzioni desiderate da partner della persona amata. Questo non sarà facile da accettare perché vi farà sentire poco considerati. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tenervi tutto dentro: rischiereste solo di aggravare la situazione.

Pesci: niente e nessuno riuscirà a spegnere l'amore per il partner. Sarete decisamente ottimisti riguardo al futuro di coppia. Non vedrete l'ora di vivere insieme nuove esperienze e di assistere ai cambiamenti che investiranno le vostre vite. Una piccola sorpresa potrebbe lasciarvi senza parole.