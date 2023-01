Parte una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, l'ultima del mese di gennaio. Di seguito leggiamo l'Oroscopo e le previsioni del 23 gennaio 2023 con le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore in questi giorni non mancheranno delle polemiche ma grazie alla Luna favorevole presto si recupererà. I progetti di coppia saranno importanti. Nel lavoro valutare un progetto ora è importante, ma attenzione non fare troppe cose insieme.

Toro: per i sentimenti in questo momento non sottovalutate un problema visto che le preoccupazioni adesso non mancano.

Nel lavoro giornata che promette bene anche se un contrattempo non mancherà.

Gemelli: a livello sentimentale in questo momento vi sentite maggiormente agitati ma la forza non mancherà per recuperare. Nel lavoro probabile che possiate recuperare se c'è stato un problema verso la fine dell'anno.

Cancro: in amore situazione migliore visto che Venere inizia un transito interessante. Sarà più semplice relazionarsi con gli altri. A livello lavorativo sarà possibile ottenere di più ma molto dipende dalla vostra volontà.

Leone: per i sentimenti alcuni provocazioni non mancheranno in questo momento, attenzione perché alcune cose potrebbero andarvi contro. Nel lavoro probabile che ci sia una scelta da fare ma qualcosa sarà comunque da rimandare alle prossime settimane.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo che vi mette in guardia nei rapporti, tenete in considerazione eventuali discussioni da sedare. Nel lavoro le trattative non mancano e potrebbe anche incontrare delle persone che conteranno per voi.

Bilancia: per i sentimenti con la Luna nel segno si potranno aprire nuovi discorsi, periodo interessante.

Nel lavoro l'energia non manca e riuscirete a risolvere diversi problemi.

Scorpione: a livello sentimentale giornata che porta maggiore stanchezza e polemiche, ma un rilancio comunque non mancherà. Nel lavoro le nuove attività sono favorevoli, ci sarà la possibilità di ottenere un accordo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le relazioni che nascono ora saranno importanti, analizzate tutto con maggiore cura.

Nel lavoro favorite le nuove idee che porteranno lontano.

Capricorno: a livello amoroso, se cercate soluzioni ora potrebbero arrivare grazie a Venere positiva. Se c'è stato un conflitto si potrà risolvere. Nel lavoro alcune problematiche non mancheranno ma tutto sarà semplice da gestire.

Acquario: per i sentimenti le prossime giornate saranno interessanti ed i pianeti aiuteranno. Nel lavoro un nuovo incarico è previsto da qui alle prossime settimane.

Pesci: in amore le giornate che arriveranno ora saranno interessanti e ricche di novità, sensazioni positive. Nel lavoro meglio non fare troppe cose assieme ma concentrarsi su una in particolare.