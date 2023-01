L'ultima settimana del mese di gennaio sta entrando nel vivo e porterà con sé numerosi cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico a tutti i segni zodiacali.

In particolare approfondiamo in questa sede quali saranno gli andamenti della giornata del 24 gennaio 2023 con le previsioni dell' oroscopo dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la situazione attuale favorisce i nuovi incontri, chi è già impegnato invece potrebbe riuscire finalmente a risolvere una questione col partner. Nel lavoro sarà più semplice trovare delle soluzioni, visto che il cielo adesso è migliore.

Toro: per i sentimenti la fase che è alle spalle ha portato diverse difficoltà, per questo motivo da ora è meglio lasciare spazio alle novità. Nel lavoro non manca la creatività, ci sarà la possibilità di rimettersi in gioco.

Gemelli: a livello sentimentale si aprono delle giornate che portano dei cambiamenti, avete la possibilità di vivere nuove emozioni col partner. Nel lavoro per alcuni questo è il momento giusto per ottenere qualcosa in più e per fare delle richieste ai superiori.

Cancro: in amore - con la Luna favorevole assieme a Venere - si vivranno ora dei nuovi momenti di di forza. A livello lavorativo ci sono dei miglioramenti nelle collaborazioni.

Leone: a livello amoroso - con Venere che a breve non sarà più contraria - è meglio rimandare eventuali discussioni di qualche giorno.

Nel lavoro se è possibile prendetevi qualche ora di riposo.

Vergine: in amore la giornata vedrà la Luna in opposizione, ma comunque si potrà risolvere un problema. Attenzione a non fare troppe cose contemporaneamente. Nel lavoro avrete la possibilità di farvi sentire maggiormente dai colleghi da adesso in avanti.

Le previsioni astrali per la seconda sestina

Bilancia: in amore entro la fine del mese ci saranno alcune questioni da dover affrontare, questo comunque è un momento favorevole. Nel lavoro potrete rivedere un incarico, sono in arrivo delle novità importanti.

Scorpione per i sentimenti è una fase di recupero, è possibile una crescita, le emozioni non mancheranno.

Nel lavoro agite il prima possibile, il momento è complessivamente positivo.

Sagittario: a livello amoroso in questa giornata è meglio evitare le complicazioni, intanto alcune persone avranno bisogno di voi. Nel lavoro sarà una giornata di stanchezza.

Capricorno: per i sentimenti - con la Luna favorevole - questa è una fase che porta una maggiore passione, le nuove conoscenze potranno essere interessanti. Nel lavoro arriveranno buone le notizie relativamente a dei programmi che avete fatto partire adesso.

Acquario: a livello sentimentale la situazione può portare un nuovo importante sviluppo grazie anche a Giove favorevole. Nel lavoro c'è una marcia in più adesso.

Pesci: in amore un miglioramento è previsto grazie alla Luna nel segno, questa fase porta maggiore fiducia. Nel lavoro approfittate di questo periodo per fare qualche proposta in più ai superiori o a dei clienti.