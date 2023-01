Nuova giornata del mese di gennaio che sta per prendere il via per tutti i segni. Arrivano di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 3 gennaio 2022 con le novità ed i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore queste non sono giornate che portano difficoltà, ma siete troppo polemici al momento. Se alcuni creano dei problemi meglio allontanarsi. Nel lavoro ci saranno delle buone opportunità entro poco tempo.

Toro: per i sentimenti Mercurio in ottimo aspetto aiuta le relazioni, attenzione solo a qualcuno che potrà essere contro di voi.

Nel lavoro al momento le questioni economiche sono da rivedere ma comunque le risorse non mancheranno.

Gemelli: a livello sentimentale emozioni che tornano protagoniste grazie alla Luna nel segno, gli incontri diventano interessanti. Nel lavoro fate qualcosa in più per curare alcune condizioni.

Cancro: in amore giornata che aiuta nel recupero e a breve la Luna sarà nel segno e regalerà nuove intuizioni. A livello lavorativo meglio evitare i contrasti inutili.

Leone: a livello sentimentale giornata di maggiore forza grazie anche alla Luna favorevole. Alcune situazioni che vanno avanti da tempo ora saranno confermate. Nel lavoro c'è più voglia di fare, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Vergine: per i sentimenti i nuovi incontri sono interessanti e per i single del segno nuove opportunità. Nel lavoro giornata che vi vedrà proporre nuove idee e vi consentirà di agire come vorreste.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che permette un recupero grazie a Venere favorevole, potranno arrivare buone notizie.

Nel lavoro periodo importante questo che parte adesso.

Scorpione: a livello amoroso stelle che aiutano, attenzione solo a Venere in opposizione che porta qualche momento di ansia. Nel lavoro gestite al meglio tutti i progetti che arriveranno.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore in questi giorni non è escluso che si possano vivere piccole tensioni a causa della Luna opposta, difficoltà da superare.

Nel lavoro entro poco tempo arriverà qualcosa di nuovo.

Capricorno: per i sentimenti i nuovi rapporti potranno essere difficili, nel complesso però l'anno sarà positivo per voi. Nel lavoro avrete ora la possibilità di trovare maggiore tranquillità.

Acquario: a livello amoroso gli amori che nascono ora saranno importanti grazie anche a Venere che entra nel segno. Nel lavoro periodo interessante grazie alla Giove che regala emozioni.

Pesci: in amore Luna in opposizione, per questo motivo meglio evitare di dare spazio a problematiche. Nel lavoro sarà possibile ora iniziare qualcosa di migliore.