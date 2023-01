Arriva un nuovo appuntamento con l'oroscopo dedicato ai single. Per la giornata di martedì 3 gennaio le stelle consigliano ai single del Toro che non hanno voglia di parlare con nessuno di leggere un buon libro, inoltre invitano i nati dei Pesci a fare in modo di eliminare la malinconia interiore. I nati in Cancro che non hanno un partner devono invece sforzarsi di tenere sotto controllo le proprie azioni.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 3 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Concedetevi maggiore tranquillità, una pausa dalle faccende quotidiane e la meditazione spirituale.

I nati nella terza decade desiderano provare sensazioni nuove. Se possibile lanciatevi in nuove esperienze.

Toro – Non avete voglia di comunicare, quindi scegliete un buon libro e godetevi la solitudine. Le stelle non hanno molte notizie per quelli della terza decade, quindi la giornata sarà tranquilla e priva di problemi. Durante la serata vi sentirete colti da un insolito languore.

Gemelli – L’amore è molto importante per voi. Quelli della seconda decade dovranno cercare di fuggire dalla cerchia sociale per un paio d’ore per trascorrere del tempo con la persona interessata. Le stelle sono favorevoli e incoraggianti. Molti di voi scopriranno che essere single non è poi così male.

Cancro – Cercate di non perdere la calma: non ne vale la pena.

Se appartenete alla terza decade, non cercate di ingannare le nuove conoscenze. Comportatevi con onestà e tutti saranno conquistati da voi. Sforzatevi di controllare le vostre azioni, visto che le stelle non sono dalla vostra parte.

Previsioni astrologiche di martedì 3 gennaio per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Qualcuno potrebbe avere voglia di "evadere".

I nati nella seconda decade sperimenteranno finalmente l’affetto e questo cambierà la loro visione delle cose. Se capita la possibilità cancellate i vostri piani e dedicate questa serata a una persona che vi piace tanto.

Vergine – Avete tanto da fare, persone da incontrare, emozioni e sentimenti da vivere ma le stelle non sono dalla vostra parte.

Aspettatevi, quindi, una giornata noiosa. Se appartenete alla prima decade, cercherete di ignorare l’interesse di qualcuno molto vicino a voi. Questo semplicemente accenderà ancora di piùil suo desiderio fino a quando non vi cederete ai suoi corteggiamenti.

Bilancia – Non siete i tipi da incantare qualcuno flirtando, perché siete troppo intellettuali per farlo. Ma nel momento in cui trovate qualcuno che vi stupisce, cambierete idea. Se appartenete alla seconda decade, sperimenterete nuovi esercizi di seduzione: assaporate al massimo ogni momento e mettete in pratica la vostra fantasia. Per coloro che hanno del lavoro da finire o saranno troppo esausti per uscire, l'Oroscopo consiglia di un po' di relax.

Scorpione – Per le persone che vi stanno attorno siete una specie di guida. Sentite che le forti emozioni sono un ostacolo alla vostra serenità. I nati nella prima decade si rendono conto che molte persone sono imprevedibili. Gli amici pensano che voi siate freddi come il ghiaccio e che la vostra serietà impedisce di incontrare nuove persone.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 3 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Smettete di pensare a quanto siete soli e cercate di migliorare il vostro umore. È vero che avete avuto delle delusioni, ma stanno arrivando tempi migliori. Per la terza decade, le prospettive di un incontro romantico sono molto promettenti. Potrete finalmente dare sfogo alla vostra sensualità senza troppe inibizioni.

Se avete voglia di fare shopping, fatelo.

Capricorno – Diffidate di chi vi adula costantemente. Qualunque cosa voi facciate, ricordate che chi vi porta in cima può facilmente buttarvi giù di nuovo. Incontri inaspettati possono ravvivare la vita di quelli che appartengono alla terza decade. Ci saranno molte situazioni piacevoli.

Acquario – Aspettatevi di incontrare qualcuno che diventerà speciale, ma poi toccherà a voi creare qualcosa di concreto. Tutto va bene per i nati nella prima decade, però siate pazienti perché sarete single per un po’. Magari chiamate un amico se avete voglia di svagarvi.

Pesci – L'oroscopo consiglia di rilassarvi e meditare sugli obiettivi della vostra vita. In questo modo, chiarirete molte questioni irrisolte.

Per quelli della prima decade, una piccola carezza ogni tanto non fa male. Tenetelo a mente la prossima volta che uscite con una persona che vi piace. Non cedete alla mancanza di energia e alla stanchezza che vi fa venir voglia di restare a casa. Questo è semplicemente il risultato della vostra malinconia interiore, quindi, mettetela da parte.