L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 4 gennaio. La terza giornata dell'attuale settimana vede ancora la Luna sostare nel campo dei Gemelli, mentre il Sole risplende in tutta la sua maestosa bellezza nel settore del Capricorno. Ottimo l'Aspetto di Venere che risulta in trigono a Marte, con Nettuno e Giove entrambi in sestile a Plutone. Ansiosi di scoprire come sarà la giornata di mercoledì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In previsione un mercoledì all'insegna del poco favorevole sottotono. Irrequietezza e sospettosità possono creare un'atmosfera meno serena di quella che ha regnato finora. I rapporti con amici o famigliari saranno prevedibilmente abbastanza delicati, specie se avete questioni in sospeso in attesa di soluzione. Se doveste restare bloccati di fronte a eventuali cose da portare a termine in breve tempo e vi sembrasse di non venire a capo di nulla, non allarmatevi. Potrebbe essere solo una situazione momentanea che richiede un po' di ottimismo e tanta concentrazione. In amore potrete offrire tanta creatività e la freschezza di alcune buone proposte sia in coppia che da single.

Non temete, troverete subito pronte conferme.

Scorpione: ★★★★★. Un carisma eccezionale e un'alta dose di buona fortuna renderanno molto speciale questo mercoledì di gennaio. Il periodo si profila quasi tutto all'insegna della felicità in seno alla vita a due e del successo nei nuovi approcci in caso foste ancora single. Vivacizzate la vostra voglia di amare con la fantasia e l'entusiasmo che sono propri del vostro bel segno, magari concedendovi una sana giornata di piacere.

Le stelle saranno messaggere d'amore e saranno anche abbastanza propense a regalare un dolce sogno a fine giornata (chissà!). Usate bene le vostre energie, incanalando la vostra voglia di creare qualcosa di nuovo nel settore che più vi appassiona. Buona la giornata anche per tentare la fortuna al gioco, ovviamente senza esagerare.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 4 gennaio predice un periodo davvero molto positivo per il segno. Nessun ostacolo soprattutto per il dopo-festività con la ripresa normali attività lavorative e scolastiche. Tuttavia, prima di accettare eventualmente incarichi di maggiore responsabilità, attendete di avere la mente lucida e le idee chiare. Chi avesse come segno ascendente un Toro, un Bilancia oppure un Capricorno deve stare un pochino più accorto: il periodo spingerà a formulare giudizi affrettati e alquanto confusi. Un consiglio: tra una persona che fa troppi complimenti e una che critica (costruttivamente), tenete in maggiore considerazione la seconda. Una critica sensata è sempre preferibile a un complimento falso o interessato...

Oroscopo e stelle del 4 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Il periodo poco positivo, in questo caso valutato sottotono, invita a un momento di sincera riflessione. Non ci dovrebbero essere grandi prove da superare in questo mercoledì di metà settimana, perciò lasciate che scaturiscano in voi solo pensieri positivi. Non pensate di avere chissà quali nemici alle spalle: prendete in considerazione la possibilità di sfogarsi con una persona amica. Per il fisico, nuove opportunità per mantenersi in forma darà la possibilità di aumentare il benessere psicofisico. Per mantenere il fisico prestante cercate di trarre vantaggi da uno stile di vita più salutare, evitando ogni tipo di eccesso, esercitandovi regolarmente con lo sport.

Scegliete un'attività che coinvolga la vostra creatività: le classiche lezioni in palestra in questo periodo non fanno per voi. Non trascurate il riposo notturno.

Acquario: ★★★★. Gli influssi astrali questo mercoledì spingono ad incanalare le energie acquariane e le intuizioni in campo operativo promettono realizzazioni soddisfacenti. Potrete avere successo applicando metodo e riflessione. Maggiormente favoriti dai transiti lunari chi opera alle dipendenze altrui. Con Luna e Saturno nel segno, in perfetto accordo, in questi giorni la fortuna vi sorride: incalzate gli eventi se volete davvero ottenere un aumento di stipendio o qualche entrata di denaro in più. Sarà più facile del previsto risolvere eventuali conflitti imponendo la propria volontà, un po' meno invece sarà il cercare di andare realmente incontro alle esigenze di chi vi vive accanto.

Grossi conflitti con se stessi non ne avete, anche perché tendete a vivere in sintonia con le esigenze interiori. Questo potrebbe portare a rompere il rapporto con qualcuno che ti vuole bene: riflettete e agite di conseguenza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 4 gennaio, indica che molti nativi Pesci stanno percorrendo un cammino di crescita con obbiettivo l'autorealizzazione. Le stelle consigliano di farlo con consapevolezza: aiutatevi con dei buoni propositi o dei prodigiosi doni della generosità astrale. Senza disumani sforzi nel cercare quello che è già dentro di voi, lasciate fluire ciò che preme, vedrete che tutto emergerà naturalmente. Quando si agisce in armonia con la propria natura si riesce sempre a compiere i passi necessari per raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Situazioni ingarbugliate e contrasti in famiglia troveranno una soluzione. Rendetevi disponibili a chiarire ogni cosa concentrandovi proprio sulla trasparenza dei vostri movimenti. E' il modo migliore per definire situazioni fondamentali per il futuro e non avere più problemi. In ambito professionale è tempo di svolgere autonomamente gli incarichi, senza peccare di faciloneria.