Continua la prima settimana del 2023. Come andrà in particolare la giornata di giovedì 5 gennaio per tutti i segni zodiacali? Di seguito approfondiamo l'oroscopo e le previsioni in amore, per il lavoro e la salute per tutti i simboli, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale state vivendo un buon momento, in particolare chi ha iniziato una relazione da poco tempo. Attenzione solo se ci sono delle situazioni in sospeso e dei discorsi da affrontare. A livello professionale troverete delle soluzioni, senza farvi troppi problemi.

Toro: la giornata di giovedì 5 gennaio sarà caratterizzata dalla possibilità di mettersi alla prova in ambito professionale. A livello sentimentale chi sta insieme a qualcuno da molto tempo dovrebbe pensare al futuro, senza rivangare problemi del passato.

Gemelli: con la Luna nel segno la giornata inizia nel migliore dei modi, soprattutto per l'amore, dove potrete vivere delle belle emozioni. In campo professionale sono in arrivo dei cambiamenti molto importanti per voi.

Cancro: momento di riscatto in ambito professionale, riuscirete a risolvere le problematiche e proseguire con i vostri progetti. Con la Luna che entra nel segno, ci sono delle belle stelle che riguardano il campo sentimentale, cercate di stare più tranquilli.

Leone: con la Luna nel segno, possibili incontri per chi è single, mentre maggiore serenità per chi vive già una relazione. In ambito lavorativo se ci sono state delle questioni, potrete andare oltre.

Vergine: la giornata di giovedì 5 gennaio sarà caratterizzata da nervosismo in ambito amoroso. Sarà meglio chiarire se ci sono delle situazioni in sospeso.

Nel lavoro momento di ripresa, in arrivo belle notizie.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: giornata sottotono per il segno, ma Venere vi protegge per quel che riguarda l'ambito amoroso. Cercate però di evitare conflitti inutili. In ambito professionale, se lo ritenete opportuno, potrete tornare sui vostri passi riguardo a qualche scelta.

Scorpione: se ci sono delle situazioni da affrontare fatelo in questa giornata, attenzione però a Venere contraria, che porta qualche problematica sentimentale. Nel lavoro le nuove collaborazioni sono sconsigliate.

Sagittario: è un momento di stanchezza per il segno, ma con Venere in buon aspetto potrete vivere momenti importanti in amore. Nel lavoro novità in arrivo.

Capricorno: per il terz'ultimo segno zodiacale questa giornata è caratterizzata dalla Luna nel segno, rimangono però alcuni fastidi nelle coppie. In ambito professionale con diversi pianeti dalla vostra parte non mancano intuizioni.

Acquario: cercate di tenere sotto controllo le situazioni stressanti in amore, la giornata sarà favorevole.

In ambito lavorativo è possibile un po' di agitazione.

Pesci: se ci sono stati i momenti difficili, questo è il giorno giusto per risolverli. In amore possibili chiarimenti, per quel che riguarda l'ambito lavorativo dovrete fare delle scelte.