L'Oroscopo di domani 6 gennaio è pronto a dare forma, almeno in senso probabilistico, alla festività dell'Epifania. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. A dare una spinta ai buoni propositi amorosi penserà la Luna, in questi giorni in transito nel segno dei Gemelli. Bene, allora senza soffermarci più di tanto in quisquilie di poco conto iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno. Curiosi di analizzare nei dettagli le analisi astrologiche rilevate dall'oroscopo del giorno della Befana 6 gennaio, segno per segno?

Vediamo come sarà la giornata per i sei segni della prima sestina.

Previsioni astrologiche del 6 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 6 gennaio porta una Befana non troppo favorevole: cenere e carbone vi tocca a questo giro! Ovviamente si scherza... In amore, il partner chiederà sempre più stabilità in termini di convivenza e magari poter convolare a giuste nozze. Siate sicuri che anche voi lo vogliate davvero, perché se dopo diverse valutazioni foste giunti alla conclusione che il partner non è l'amore della vita, allora occorrerà prendere misure drastiche. Forse avete esagerato con qualcuno: cercate di scusarvi il prima possibile o sarà troppo tardi. Nel lavoro, occupatevi di alcune faccende finanziarie che ultimamente vi stanno sfuggendo di mano.

Un vecchio proverbio per voi dell'Ariete: "Per la Pasqueta, Carnvèl a bacheta" (Dopo l’Epifania si va dritti al Carnevale, detto romagnolo).

Toro: ★★★★. A voi torelli la Befana probabilmente porterà una novità, bella o meno bella non lo sappiamo: sperèm! In amore, uno slancio caldo e umano si rivelerà provvidenziale per farvi avvicinare con più intensità alla persona amata, in particolar modo se avete cominciato da poco una relazione.

Raccogliete i frutti del vostro impegno concreto in ambito affettivo e ritrovate l’affetto che meritate. La Luna ricorda che siete circondati da tanti amici che vi vogliono bene e che sono pronti a sostenervi nei momenti di difficoltà. Anche se non tutto sta andando secondo i vostri piani, accettate alcuni cambiamenti inevitabili che vi renderanno sicuramente felici.

Nel lavoro, le stelle spingeranno a essere attenti e coscienziosi. La vostra immagine in campo professionale sarà veramente di tutto rispetto. Il vostro proverbio dell'Epifania: "Per la Pasqueta, Carnvèl a bacheta" (Per l’Epifania Carnevale a tutto spiano).

Gemelli: ★★★★. Giornata dedicata ala Befana di normale gestione. In amore, darete consigli opportuni e sarete guidati dal buon senso pratico nella risoluzione di una questione che tocca la vita lavorativa della persona amata. Incasserete così, ancora una volta, la sua stima incondizionata per come avrete gestito tutta la questione e avrete saputo agire di prontezza e intelligenza. La Luna consiglia di trovare un po' di tempo per riflettere su cosa fare in merito ad una persona del passato che si ripresenterà forse nella vostra vita all'improvviso.

E' giunto il momento di capire cosa sia veramente importante per voi: l'istinto potrà guidarvi verso scelte sagge e mature. Nel lavoro, animati dalla sicurezza in voi stessi e dotati di quello speciale talento, che è un’infaticabile operosità, vi muoverete con speditezza. Il proverbio della Befana per voi Gemelli: "L’Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto".

Oroscopo di venerdì 6 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Befana da vivere al massimo: niente problemi, solo serenità. In amore, vi godrete uno speciale momento di sintonia con la persona amata, il che vi riserverà sorprese inaspettate quanto improvvise. Preparatevi a una fase di completezza e di stretta fusione emotiva con chi vi è accanto: la serata sarà fantastica!

La Luna vi renderà particolarmente sensibili e attenti alle persone che vi stanno vicino, rendendovi dei compagni molto comprensivi e sinceri. Avrete la sensazione di aver trovato degli amici in grado di capirvi come nessun altro prima d'ora aveva fatto. Nel lavoro, sarete particolarmente estrosi e creativi, le vostre idee saranno molto apprezzate sia dai vostri collaboratori che dai vostri responsabili. Il proverbio della Befana per il segno del Cancro: "O cara Befana, prendi un trenino/che fermi a casa d’ogni bambino,/che fermi alle case dei poveretti/con tanti doni e tanti confetti".

Leone: ★★★★★. Periodo splendido, classificato con le cinque stelle della buona sorte: no problem! In campo sentimentale, le coppie troveranno finalmente la sintonia e tutto ripartirà come prima o anche meglio.

Un nuovo inizio è sempre emozionante e fa sempre bene alla relazione, specialmente quando c'è il vero amore! Un cielo positivo, vi sorprenderà con la telefonata di una persona che ha qualcosa di importante da dirvi, rendendovi frizzanti e allegri. Ci sono tanti amici che vi sosterranno aiutandovi a portare avanti con successo i vostri progetti di vita. Nel lavoro, una vostra intuizione permetterà all'azienda un notevole salto di qualità. La gioia di una nuova avventura lavorativa vi vedrà presto pieni di entusiasmo. Il proverbio dell'Epifania a voi del Leone: "L’Epifania il più gran freddo che ci sia".

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 6 gennaio, promette una buona festa dell'Epifania.

In amore, se non avete grandi pretese, questa giornata sarà più che buona per trascorrerla felicemente con la persona amata. Molte delle vostre aspettative potranno essere esaudite, regalandovi un periodo da trascorrere serenamente con la vostra metà! Sarete in grado di organizzare la giornata in modo perfetto, così, nonostante gli ostacoli, dimostrerete di essere particolarmente scaltri nel saper cogliere qualsiasi opportunità vi si dovesse presentare. Nel lavoro, il vostro astro guida sarà in agevole aspetto, sarete visti come persone interessanti, e questo si rivelerà davvero redditizio. Il proverbio della Befana per voi della Vergine: "Dopo l’Epifania il sole indugia sulla via".

