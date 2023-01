Secondo l'oroscopo di giovedì 2 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Cancro, mentre Marte sosterà sui gradi dei Gemelli. Urano e il Nodo Nord, invece, proseguiranno il domicilio in Toro, così come Giove permarrà nel segno dell'Ariete. Nettuno e Venere continueranno il transito in Pesci, come Saturno e il Sole resteranno stabili nell'orbita dell'Acquario. Plutone e a Mercurio, in ultimo, stazioneranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Acquario, meno benevolo per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: scelte. Giornata di metà settimana che vedrà i nati Cancro non poter più rimandare alcune decisioni procrastinate tempo addietro, ma il parterre planetario parrà aiutarli in tal senso, fornendo loro l'intuizione necessaria a imboccare il versante idoneo alla loro evoluzione.

2° posto Acquario: concentrati. A essere maggiormente baciati dalle stelle saranno i nati Acquario, che nel corso del 2 febbraio si cimenteranno in lavori con pochi picchi di novità, come impiegato comunale od operaio aziendale, in quanto la loro concentrazione sarà a livelli da record.

3° posto Leone: attendisti. A pochi giorni dal Plenilunio nel segno, il quale andrà in onda sabato mattina, i felini potrebbero assumere un mood attendista, sia sul piano monetario che professionale, in quanto percepiranno che ci sarà da aspettare ancora un po' prima di raccogliere i frutti del duro lavoro svolto.

I mezzani

4° posto Gemelli: dinamici. Alla stregua di una trottola, i nati Gemelli avranno buone chance di dare l'impressione di essere dotati del dono dell'ubiquità, in quanto sembreranno essere affaccendati su più fronti e luoghi contemporaneamente. In realtà, saranno soltanto oltremodo dinamici, anche se ciò li porterà ad accusare un filino di stanchezza in più del solito a fine giovedì.

5° posto Bilancia: con la dovuta calma. Sbattersi più del necessario non sarà, con buona probabilità, tra le prerogative di casa Bilancia in questo giorno di febbraio, col segno Cardinale che parrà far proprio il proverbio "Chi va piano, va sano e va lontano".

6° posto Ariete: determinati. Dove finirà la tenacia si farà strada la cocciutaggine per i nati Ariete questo giovedì, in quanto il segno di Fuoco si rivelerà alquanto determinato a raggiungere le mete prefisse e cercherà di ottimizzare le tempistiche in tal senso.

7° posto Pesci: focus sui dettagli. Una parola, un cenno o uno sguardo potrebbero stimolare l'attenzione dei nati Pesci nelle ventiquattro ore in questione, dettagli che faranno sì che il dodicesimo segno zodiacale comprenda qualcosa in più sulla persona interessata.

8° posto Sagittario: doveri. Se il giovedì degli arcieri fosse un proverbio sarebbe senza dubbio "Prima il dovere e poi il piacere", in quanto il segno Mutevole avrà buone chance di dover rinviare ogni attività rigenerante per adempiere ad alcuni doveri pendenti.

9° posto Vergine: pessimisti. Sarà probabile per i nati Vergine, in questo giorno d'inverno, lasciarsi sopraffare da qualche pensiero pessimistico riguardante la sfera sentimentale, soprattutto per chi tra loro ha da poco chiuso una storia in quanto sarà più avvezzo a vedere il bicchiere mezzo vuoto della faccenda.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: svogliati. Sin dalle prime ore mattutine, i nati Capricorno sembreranno dover fare i conti con un lassismo non indifferente, a causa del quale saranno indotti a snellire quanto più possibile il ruolino di marcia in programma.

11° posto Scorpione: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende amorose di casa Scorpione questo giorno di febbraio, soprattutto per la seconda e terza decade che avvertirà la sgradevole sensazione che il feeling con la dolce metà si stia sgretolando sempre più. Niente paura, perché sarà soltanto una mera impressione, quindi sarebbe bene non darci alcun peso.

12° posto Toro: svarioni dialettici. L'alea di casa Toro in questo giorno d'inizio mese sarà di inciampare su qualche strafalcione dialettico, con quest'ultima che non ferirà nessuna persona, ma sarà fautore di un momento decisamente imbarazzante per i nati del segno.