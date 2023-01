Giovedì 26 gennaio troveremo sul piano astrale Luna e Giove transitare nel segno dell'Ariete, mentre Sole, Venere e Saturno risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Plutone e Mercurio, intanto, protrarranno il moto in Capricorno, così come Nettuno resterà stabile in Pesci. Marte, in ultimo, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli, come il Nodo Nord e a Urano continueranno il transito in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Ariete, meno benevolo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Toro: ingegnosi. Trovare soluzioni alternative che strizzino l'occhio all'innovazione per problematiche di natura pratica sarà un gioco da ragazzi per i nati Toro in questo giorno di fine mese, col segno Fisso che si rivelerà oltremodo ingegnoso in tal senso.

2° posto Ariete: spiragli. La congiunzione tra Luna e Giove sui loro gradi andrà a premiare la terza decade di casa Ariete, coi nati del segno che potrebbero intravedere dei rassicuranti nonché entusiasmanti spiragli professionali all'orizzonte.

3° posto Sagittario: finanze top. Un ritorno economico oramai insperato rimpinguerà il bottino finanziario degli arcieri questo giovedì, col segno di Fuoco che potrà utilizzare tale denaro per soddisfare un piccolo sfizio materialistico.

I mezzani

4° posto Acquario: poliedrici. Versatili e dinamici, i nati Acquario avranno buone chance di fiondarsi nelle ventiquattro ore in questione in diversi fronti esistenziali contemporaneamente, senza sfigurare per nulla.

5° posto Leone: soprassedere. Il loro astro governatore nel dirimpettaio amico/nemico dell'Acquario, aizzato dall'ostica posizione della Bianca Signora, farà in modo che i felini questo giovedì debbano sorbirsi delle situazioni poco piacevoli, col segno Fisso che deciderà di rinviare qualsiasi azione a riguardo.

6° posto Scorpione: osservatori.

Piuttosto che agire in prima linea, i nati Scorpione potrebbero preferire, nel corso del 26 gennaio, starsene dietro le quinte a osservare gesti e parole altrui allo scopo di non urtare alcuni equilibri relazionali già precari.

7° posto Pesci: incoraggiati. Malgrado l'intraprendenza nei single di casa Pesci latiterà questo giovedì, sarà la cerchia amicale a incoraggiare con successo il segno d'Acqua a mettere in campo maggiore audacia nelle nuove conoscenze affettive.

8° posto Gemelli: ripartenza. Lo Stellium nel loro Elemento, galvanizzato dal pianeta rosso, potrebbe permettere ai nati Gemelli di metabolizzare la fine di un evento o di un rapporto e, finalmente, porre le basi per una nuova ripartenza.

9° posto Cancro: contrattempi. Giovedì dove qualcosa o qualcuno rallenteranno, con ogni probabilità, l'incedere lavorativo di casa Cancro, coi nati del segno che dovranno raggranellare tutta la pazienza a disposizione per non dare di matto.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: bizzosi. Lasciarsi trasportare dal nervosismo e da conseguenti scatti d'ira sarà il probabile rischio che il segno Cardinale correrà in questa giornata invernale, specialmente i primi due decani che avranno a che fare con persone indisponenti.

11° posto Bilancia: comunicazione flop. Il luogo professionale potrebbe rappresentare il tallone d'Achille di casa Bilancia questo giovedì, in particolar modo sul fronte comunicativo dove farsi comprendere da capi e colleghi diverrà per i nati del segno un esercizio stranamente complicato.

12° posto Vergine: esausti. Oberati da mille attività in programma, i nati Vergine difficilmente riusciranno a tirarsi indietro o rinviare le stesse ai giorni seguenti, così arriveranno agli sgoccioli di questa giornata di gennaio con le pile scariche.