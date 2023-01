L'Oroscopo di domani 17 gennaio è pronto a valutare la seconda giornata dell'attuale settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di mettere in evidenza i segni più fortunati del periodo? Bene allora iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 17 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 17 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 gennaio promette una giornata abbastanza buona.

In amore, state facendo crescere un rapporto che presto vi donerà molta soddisfazione e vi riscalderà pienamente il cuore. Anche se la strada che avete intrapreso è piuttosto faticosa - a voi, si sa, piacciono le sfide e le situazioni difficili, grazie alla Luna, nel periodo generosa e armonica, sorriderete con sguardo malizioso e vi auto-incoraggerete a vivere l'amore, piuttosto che a limitarsi solo a sognarlo. Il cuore batterà forte da single e questa volta potrebbe essere quella buona. Presto trasformerete i vostri desideri più intimi in realtà e finalmente potrete godervi la vita come piace a voi. Nel lavoro, mantenete i vostri standard e non date a nessuno la soddisfazione di mettervi in difficoltà, ok?

Se non cederete alla pressione psicologica, non cadrete nella trappola di nessuno, sappiatelo...

Toro: ★★★★. In previsione una giornata tranquilla. In amore, continuerete ad essere spalleggiati potentemente da numi celesti molto potenti, schierati decisamente dalla vostra parte. Questi faranno sì che molto vi sia concesso, permettendovi di organizzare al meglio i vostri propositi.

In questa giornata di metà mese a molti di voi, che per natura amate ritagliarvi del tempo (per questo motivo spesso vi additano come lupi solitari), potrebbero arrivare notizie interessanti. Sapete bene comunque che rigenerarsi è importante, perciò non date peso a certe dicerie ma godetevi il vostro tempo. Venere vi renderà abbastanza sereni regalando rapporti umani tranquilli.

Nel lavoro, grazie alle stimolanti influenze delle stelle, la giornata si prevede proficua e in positivo fermento.

Gemelli: ★★★★. Un buon momento per riflettere su cose, situazioni o personaggi. In amore, di certo avrete una fase di espansione affettiva con relativa fusione emotiva, anche se non siete più tanto giovani. Con la dolce metà, la fortunata combinazione di alcuni pianeti vi donerà una forte energia, soprattutto a livello passionale; ovviamente da condividerete tutta insieme con il partner. Gli astri favoriranno anche la vostra tendenza all’avventura, se single: potrete così muovervi in totale libertà. Se non aveste la possibilità di trovare l’anima gemella, pazienza: trascorrere ugualmente una bella giornata.

Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi. Concluderete affari vantaggiosi, soprattutto dal punto di vista economico.

Oroscopo di martedì 17 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo martedì. In amore le giovani coppie fresche di convivenza stanno vivendo momenti magici. In generale questa giornata da "due cuori e una capanna" sarà certamente indimenticabile. Gli astri in generale annunciano una giornata quasi perfetta, ottima per stare in compagnia del partner, perché solamente chi avete nel cuore potrà dare quella leggerezza di cui avete tanto bisogno. La Luna, serena e benevola, sarà per voi una compagna di viaggio ideale durante la giornata.

Sarete così in forma strepitosa e saranno in molti a notarlo. Soprattutto dal punto di vista affettivo, forse state per fare colpo su quella persona che vi piace da impazzire. Nel lavoro, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro. Le stelle saranno dalla vostra parte, regalando l'energia necessaria per raggiungere la meta.

Leone: ★★★★★. Periodo molto positivo. In amore, Venere porterà la tanto attesa felicità, così riprenderete una piena corresponsione emotiva con la dolce metà. Eventualmente, alcune incomprensioni passeggere dei giorni scorsi saranno completamente allontanate. Gestirete un sentimento d’amore nato e cresciuto da poco con tutta la vostra enfasi e con tanta voglia di immergersi potentemente nel mondo dell’altro: sarà meraviglioso!

Se single, in molti sarete in ottima forma, disponibili a nuovi incontri: le batterie del vostro cuore si stanno ricaricando velocemente, presto potreste sentirlo battere con intensità, grazie alla presenza di una persona speciale. Nel lavoro, sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi verso qualsiasi impegno.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 17 gennaio, prevede una giornata un po' storta. In amore, le stelle vi renderanno nervosi. Probabilmente un po' più stanchi del solito e il partner lo noterà. Dovete amministrare quelle poche energie disponibili cercando di stare attenti soprattutto allo stato mentale. Non incaponitevi in discussioni inutili ma rilassatevi, senza iniziare inutili liti con il compagno/a, per futili motivi.

Fate chiarezza dentro di voi prima di pretenderla dagli altri: ok? Questo tipo di messaggio dovrà arrivare forte e chiaro. Non giudicate persone o situazioni se non siete sicuri di conoscerle a fondo. Siate gentili con voi stessi e poi con chi vi interessa. Nel lavoro, le stelle ricordano quanto sia importante rispettare le scadenze. Sarete molto distratti, rischiando di dimenticare gli impegni in agenda.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 gennaio.