Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 16 gennaio 2023. Le stelle promettono amore e seduzione ai single della Vergine e incoraggiano ai nativi dei Pesci che appartengono alla seconda decade di divertirsi sfrenatamente. Per i single del Toro ancora feriti da una delusione amorosa, è arrivato il momento di voltare pagina e di guardare oltre. Se morite dalla voglia di sapere che tipo di giornata vi attende, qua trovate le previsioni astrologiche per il giorno 16 gennaio e dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 16 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Potreste trovare un nuovo passatempo: trovare partner per i vostri amici single. Attenzione, però, a non cadere nella stessa trappola. Voi della terza decade semplicemente non riuscite ad avere un’intensa armonia con coloro che vi sono vicini. Non preoccupatevi, è solo una situazione fugace.

Toro – Ultimamente vi state chiedendo cosa vi impedisce di iniziare una grande relazione. Questa è una domanda da un milione di euro. Sarà difficile da rispondere, ma è rischioso incolpare le stelle per questo. Per i nati nella prima decade, alcune delusioni in amore non sono più tollerabili. È giunto il momento di voltare pagina e dimenticare coloro che vi hanno fatto soffrire.

Gemelli – Il vostro destino vi aspetta all’angolo della strada. Cercate di non perdere questa fantastica opportunità. I nati nella prima decade sono invitati a essere più concilianti con le persone amate. Le stelle suggeriscono di trascorrere una serata un po’ fuori dal comune. Riunite il vostro solito gruppo di amici e andare a divertirvi insieme.

Cancro – Vorrete tranquillità, ma queste stelle vi renderanno spigolosi e anche i vostri amici più pazienti vi eviteranno. Per quelli della prima decade, essere single è una specie di rassicurazione. Sarete leggermente critici nei confronti delle decisioni dei vostri cari. Provate a suggerire qualcosa di saggio e brillante a queste persone.

Previsioni astrologiche di lunedì 16 gennaio per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Vi sentirete molto sereni grazie al vostro buon lavoro e agli amici più cari. Tuttavia, continuate a pensare ai vostri fallimenti relazionali. Se appartenete alla seconda decade, non perdete tempo con passatempi inutili: dedicatevi alle attività che preferite senza aver paura delle aspettative degli altri.

Vergine – Cercate di non vivere la vostra vita come se fosse in un convento o in un monastero. Le stelle vi promettono amore e seduzione. Quelli della terza decade possono aspettarsi delle grandi novità, tra cui un’avventura che non vi sareste mai aspettato.

Bilancia – Nonostante abbiate scelto di non avere un partner fisso, il vostro cuore vuole che voi cediate alle suggestioni oniriche di un matrimonio felice.

Se appartenete alla seconda decade, può sorgere improvvisamente il bisogno di qualcosa di nuovo e romantico. Offerte migliori del passato sono in arrivo.

Scorpione – La comprensione con i vostri cari sarà al minimo e starete meglio godendovi un po’ di quella solitudine che avete difficoltà ad accettare. Se appartenete alla prima decade, il vostro disagio interiore porterà a conseguenze negative nelle nuove relazioni. Tirate fuori i vostri artigli e occasionalmente mostrate un po’ di aggressività.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 16 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Se volete evitare rimpianti, concentratevi sulla posizione astrale di questa giornata. Amore, una vacanza, un’avventura.

Cosa volete di più dalla vita? Niente e nessuno può fermarvi. Se appartenete alla prima decade, trovare la persona giusta non è mai stato così facile come in questo periodo. Uscite il più possibile e avviate amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Capricorno – Vi sentirete attratti da persone single del vostro stesso segno zodiacale, che vogliono precipitarsi in una storia d’amore. State attenti. Nessuno vi ha mai detto che gli opposti si attraggono? I nati nella seconda decade dovrebbero cercare di scoprire chi sono veramente e cosa vogliono. Solo allora il destino presenterà molte opportunità.

Acquario – Ci sono molti segnali d’amore nel vostro cielo. Venere si prende cura di voi e vi dà costantemente un buon consiglio: non abbiate paura.

Se siete nati nella seconda decade, la passione che si nasconde in voi farà capolino e allora sarà molto difficile dominarla. In ogni caso, non ce ne sarà bisogno: sarà davvero apprezzato.

Pesci – Cercate di non ricadere nella depressione del passato. Questo è particolarmente vero per quelli che masticano gli errori che hanno commesso. I nati nella seconda decade sentono l’irresistibile voglia di divertirsi in maniera sfrenata. L'oroscopo del 16 gennaio incoraggia questo.