Nella settimana dal 16 al 22 gennaio troveremo sul piano astrale il Sole spostarsi dall'orbita del Capricorno (dove transitano Mercurio e Plutone) al domicilio dell'Acquario (dove risiedono Saturno e Venere). La Luna, invece, viaggerà dai gradi dello Scorpione all'Acquario, mentre Urano assieme al Nodo Nord stazioneranno nel segno del Toro. Marte, infine, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli, così come Nettuno resterà stabile in Pesci e Giove permarrà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: arrivano i rinforzi. La Bianca Signora e il Grande Maestro saranno già sui loro gradi per l'intera settimana, ma nel weekend il parterre astrale darà anche il via al mese del compleanno di casa Acquario, grazie all'arrivo del Luminare giallo nella loro orbita. Il rischio maggiore che presumibilmente correranno i nativi sarà incentrato nelle giornate del 16 e 17 gennaio, quando l'indisposizione o la saccenteria altrui potrebbero fargli saltare la mosca al naso. Da mercoledì sera, invece, l'acume cerebrale tornerà pian piano a divenire più lucido, così da permettere al segno Fisso, da sabato mattina in poi, di concentrare le sue energie in maniera più proficua.

2° posto Gemelli: spensierati.

Eccezion fatta per le malmostose giornate del 18 e 19 gennaio, la settimana di casa Gemelli parrà godere di una ritrovata spensieratezza che i nativi accoglieranno come una manna dal cielo, regalo che le effemeridi doneranno soprattutto alla prima decade. I nati nei primi dieci giorni del segno, liberi dalla retrogradazione di Lilith di Fuoco, saranno maggiormente propensi a godersi la vita tutta d'un fiato, bandendo elucubrazioni mentali o titubanze di sorta.

3° posto Sagittario: amore top. Il boom sentimentale gli arcieri potrebbero averlo mercoledì, giovedì e domenica, giornate dove sarà più facile lanciarsi in un chiarimento dal felice epilogo, smorzare le tensioni grazie alle acrobazie nell'alcova ma anche dimostrarsi più romantici del solito con la dolce metà. Accortezze che, se ben attuate dal segno di Fuoco, consentiranno allo stesso di portare una ventata di freschezza nel ménage amoroso.

Attenzione, invece, a venerdì 20 dicembre dove un equivoco con un socio o un collega potrebbe provocare qualche tensione relazionale nel luogo di lavoro.

I mezzani

4° posto Bilancia: prese di coscienza. Complice lo sgretolarsi dello Stellium nell'algido Capricorno nonché l'entrata del Sole nel loro Elemento, i nati Bilancia parranno questa settimana accorgersi d'improvviso di poter fare affidamento su alcune persone, professioni o investimenti che ultimamente li avevano lasciati con l'amaro in bocca. In realtà tali punti di riferimento sono stati sempre lì per il segno Cardinale, soltanto che quest'ultimo li ha inconsciamente bistrattati per scarsi risultati ottenuti o mancanza di fiducia nell'individuo o nel progetto.

5° posto Vergine: rimettersi in carreggiata. Il transito regina della settimana del segno Mobile sarà, c'è da scommetterci, la ripresa del moto diretto del Messaggero degli Dei che andrà in onda nelle ore serali del 18 gennaio. Da mercoledì, difatti, i nati Vergine avranno ottime chance di notare come alcuni intoppi burocratici o delle promesse professionali sembreranno riprendere quota d'improvviso, col segno di Terra che potrà di conseguenza rimettersi in carreggiata sul piano lavorativo come desiderava da tempo.

6° posto Ariete: in fermento. Se da un lato le prime cinque giornate della settimana parranno avanzare in maniera routinaria nonché scevra di novità entusiasmanti, dall'altro nato i nati Ariete potranno probabilmente iniziare a subodorare i primi sentori di un'atmosfera rinnovata a partire dalla seconda metà di sabato e per l'intera domenica.

Per gran parte del weekend, infatti, il segno di Fuoco avvertirà un fermento interiore figlio di alcune buone nuove che, nel mese del compleanno dell'Acquario, busseranno alla loro porta.

7° posto Pesci: weekend flop. Col Sole nel dodicesimo campo e la pressante quadratura Marte-Nettuno, è probabile che il parterre astrale nel fine settimana intimerà ai nati Pesci di rivedere alcuni rapporti relazionali che hanno fatto il loro corso, indirizzandoli nello specifico nella cerchia sentimentale. Le giornate migliori per fare nuove conoscenze, invece, dovrebbero essere quelle di lunedì e martedì, mentre il 18 e 19 gennaio il segno d'Acqua farebbe meglio a fare attenzione alle parole proferite perché l'alea sarà di ferire un caro affetto.

8° posto Capricorno: difficoltà a concretizzare. Se la settimana di casa Capricorno fosse un proverbio sarebbe senz'altro "Più facile a dirsi che a farsi", in quanto il segno Cardinale, specialmente da giovedì in poi, sembrerà rendersi conto come trasformare le ultime idee in azioni concrete non sarà così semplice come credeva. Abbattersi non servirà a nulla, in quanto la ripresa del moto diretto mercuriale sui loro gradi e il satellite maschile che agirà nel secondo campo parranno sussurrargli che, con qualche aggiustamento qui e là, raggiungeranno ugualmente i loro obiettivi, sebbene servirà un po' di pazienza in più.

9° posto Cancro: minestra riscaldata. Da lunedì e sino al pomeriggio di sabato, i nati Cancro potrebbero meditare di contattare un'ex fiamma, un vecchio datore di lavoro o un'amica col quale hanno troncato da anni i rapporti.

Questa repentina e controproducente voglia di minestra riscaldata sembrerà essere frutto del loro latente desiderio di stabilità, sia materiale che affettiva, col segno Cardinale che lo cercherà nei luoghi e con le persone meno opportune. Fortunatamente, nella seconda parte di sabato e per l'intera domenica, il segno d'Acqua avrà buone chance di ridestarsi e capire che ci sarà bisogno di aprirsi al nuovo con maggiore speranza e gratitudine.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: umore sotto i tacchi. Già dalle prime due giornate, condite dalla Luna nel segno bersagliata da ogni dove, i nati Scorpione potrebbero intuire l'andazzo della restante settimana, ovvero che la loro pazienza verrà più volte messa a dura prova.

Purtroppo, difficilmente sbaglieranno tale pronostico, in quanto il luogo di lavoro parrà rappresentare un campo minato divenendo l'artefice del loro tono umorale sotto i tacchi.

11° posto Toro: amore flop. Sette giorni, nessuno escluso, dove il primo segno Fisso dovrà fare i conti, con ogni probabilità, con alcune accuse, richieste di compromessi o scenate di gelosia dell'amato bene. Momenti destabilizzanti che lasceranno attonito il povero Toro, il quale non saprà come reagire per salvare capra e cavoli e riportare l'armonia all'interno della coppia.

12° posto Leone: lavoro flop. A parte qualche probabile risultato illusorio che avrà luogo giovedì, la settimana in questione parrà essere fonte di amarezza e frustrazione nel campo professionale per i felini, i quali potranno impegnarsi sino allo stremo ma di ritorno avranno porte in faccia e/o risultati ben al di sotto delle loro aspettative. Come se non bastasse, da sabato inizierà il mese dell'anti-compleanno che nel 2023 si rivelerà più duro degli ultimi due anni per ciò che concernono le faccende monetarie.