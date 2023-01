Lunedì 16 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dello Scorpione, mentre Nettuno stazionerà sui gradi dei Pesci. Giove, invece, resterà stabile nell'orbita dell'Ariete, così come Saturno assieme a Venere permarranno in Acquario. Il Nodo Nord insieme a Urano, intanto, proseguiranno il domicilio in Toro come Plutone, Mercurio e il Sole continueranno il transito in Capricorno. Marte, infine, sosterà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Capricorno, meno benevolo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: organizzati.

Riuscire a incastrare ogni impegno con ingegno e meticolosità sembrerà essere l'arma in più di casa Cancro in questa giornata inaugurale della settimana, col segno Cardinale che troverà il tempo anche per togliersi un piccolo sfizio culinario.

2° posto Capricorno: aiuti. Un vicino che baderà al cane durante una loro vacanza o un'amica che li accompagnerà all'aeroporto potrebbero essere il genere di favore che i nati Capricorno riceveranno nelle ventiquattro ore in questione, aiuti che si riveleranno oltremodo utili alla causa.

3° posto Vergine: umore top. Grazie a un ottimo tono umorale figlio degli eccelsi transiti dei Luminari, i nati Vergine affronteranno presumibilmente questo lunedì invernale con l'ottimismo che non portavano nel loro bagaglio caratteriale da tempo immemore.

I mezzani

4° posto Ariete: chiarimenti. Facendo il primo passo, come suggerirà il sestile Venere-Giove, i nati Ariete avranno buone chance di chiarire un malinteso o un attrito con una persona cara che si trascinava da diverse settimane.

5° posto Sagittario: prendere la mira. In attesa che il Sole sbarchi nell'amico Acquario, i nati Sagittario saranno invitati dai due Grandi Maestri astrali a ponderare con oculatezza e lungimiranza le prossime mosse professionale da attuare, prendendo la mira difatti ridurranno al minimo il rischio di scivoloni finanziari.

6° posto Scorpione: attendisti. Con il Luminare femminile nella loro orbita guardato di sguincio dal quartetto Venere-Urano-Saturno-Nodo Nord, i nati Scorpione avranno ottime possibilità di comprendere che in questo giorno d'inizio 2023 sarà meglio assumere un mood attendista, anziché premere sul pedale dell'acceleratore.

7° posto Bilancia: sospettosi.

Lunedì dove i nati Bilancia, perlopiù il secondo decano, sembreranno nutrire dei sospetti riguardanti il comportamento di alcune figure di riferimento in campo professionale, salvo poi accorgersi di aver preso una cantonata in tal senso.

8° posto Gemelli: sfrontati. Schiettezza e audacia potrebbero risultare un mix controproducente per i nati Gemelli in questo giorno di gennaio, in quanto la probabile sfrontatezza del segno Mobile farà sì che lo stesso possa ritrovarsi a vivere qualche momento d'imbarazzo.

9° posto Pesci: perplessi. Una battuta fuori luogo di un'amica o un commento al vetriolo di una sorella potrebbero rendere perplessi i nati Pesci questo lunedì ma, nonostante ciò, il segno Mutevole preferirà non ribattere attendendosi che il colpo basso scivoli nel dimenticatoio.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: provocatori. Stuzzicare il partner allo stremo sarà, c'è da scommetterci, il passatempo preferito dal quarto segno Fisso in questo giorno d'inizio anno, con la dolce metà che cercherà in ogni modo di fargli capire di non essere affatto in vena di provocazioni.

11° posto Leone: prese in giro. Qualcuno potrebbe prendersi gioco dei felini nel corso del 16 gennaio, ad esempio avanzando al cospetto del segno di Fuoco delle promesse che non avrà intenzione di mantenere oppure lusingandoli per avere un tornaconto personale.

12° posto Toro: esagerazioni. Il primo segno di Terra avrà buone possibilità di trascorrere questa giornata di gennaio in preda alle esagerazioni, come mangiare o bere in maniera spropositata ad una cena tra amici o a pranzo dai genitori.