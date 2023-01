L'oroscopo di mercoledì 1° febbraio mette in luce le caratteristiche fondamentali del giorno. I pianeti, grazie ai loro transiti, riusciranno a influenzare la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi apparirà più scaltro ma poco attento agli affetti e chi, al contrario, non potrà fare a meno di aprirsi con il prossimo.

Toro e Leone brilleranno per i traguardi raggiunti, mentre Gemelli e Acquario saranno costretti a prendere una pausa. Cancro, Bilancia e Pesci saranno degli imbattibili romantici, ma la passione albergherà nei cuori dello Scorpione e del Sagittario.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° febbraio 2023.

Oroscopo di mercoledì 1° febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a non soffermarvi troppo sui dettagli. Preferirete avere il quadro generale della situazione. Sicuramente, questo vi consentirà di agire più velocemente. Allo stesso tempo, però, potrebbe limitare un po' le vostre reazioni. L'Oroscopo del giorno vi suggerisce di trovare una via di mezzo. Il giusto equilibrio potrebbe portarvi alla scoperta di nuove qualità della vostra personalità. Voto 6.

Toro: apparirete davvero imbattibili. I vostri traguardi professionali saranno di grande stimolo ai colleghi di lavoro. Dimostrerete di avere una tenacia davvero notevole. Ovviamente, durante la giornata, saranno presenti anche alcuni ostacoli.

Si tratterà di questioni di poco conto, ma che contribuiranno a temprare il vostro carattere. Le occasioni per la crescita personale non mancheranno. Voto 10.

Gemelli: il desiderio di superare i vostri limiti ha causato l'effetto contrario. Sforzi eccessivi e mal calibrati hanno alterato i normali ritmi quotidiani. L'oroscopo vi consiglia di prendervi una piccola pausa.

Esagerare non vi conferirà alcun merito. Il partner cercherà di prendersi cura di voi, ma non avrete voglia di rivelargli le vostre paure. Preferirete restare in silenzio e pianificare la prossima mossa. Voto 5.

Cancro: la chiave del vostro successo sarà la dolcezza. Non darete molto peso ai torti subiti perché l'unica cosa che vorrete sarà quella di mostrarvi leali e gentili con il prossimo.

Il partner avrà uno dei ruoli più importanti. Avrete intenzioni serie con lui. Non vi farete distrarre dai consigli di chi non vi conosce realmente. Crederete in voi stessi e in ciò che siete riusciti a costruire con la persona amata. Voto 8.

Previsioni astrologiche e voti del 1° febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto concreti. Non correrete dietro a fantasie adolescenziali e poco realizzabili. Preferirete concentrarvi sul vostro futuro e agire con mosse reali. Le vostre azioni colpiranno nel segno. Riceverete l'attenzione desiderata, sia sul lavoro che nella vita sociale. Avrete ancora bisogno di migliorare alcuni aspetti della vostra quotidianità, ma sentirete di essere sempre più vicini all'obiettivo desiderato.

Voto 9.5.

Vergine: non tutto andrà nel modo desiderato. Farete molta attenzione alla pianificazione perché considererete questa giornata davvero importante. Gli imprevisti rischieranno di farvi perdere il controllo della situazione. Per fortuna, avrete dei pilastri saldi ai quali aggrapparvi. Le persone a cui vorrete più bene interverranno per starvi accanto. Le loro parole non passeranno inosservate. Voto 6.5.

Bilancia: l'amore per il partner sarà irrefrenabile. Proverete dei sentimenti puri e disinteressati. Vi prenderete cura di lui, cercando di far fronte a tutte le sue esigenze. Vi sembrerà di aiutarlo concretamente, ma la sua opinione potrebbe essere diversa. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere eccessivamente invasivi: alcune attenzione potrebbero non essere gradite.

Voto 5.5.

Scorpione: aprirete il vostro cuore a ogni possibile esperienza. Sarete passionale e dimostrerete amore verso tutte le attività che farete. Questo ardore, ovviamente, avrà forti ripercussioni anche in ambito sentimentale. La persona corteggiata non potrà fare a meno di notare il vostro fascino. Forse, ci vorrà un po' per conquistare la sua fiducia, ma con il giusto approccio non fallirete. Voto 9.

Previsioni zodiacali del 1° febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: proverete ad abbattere tutte le barriere. Non avrete più alcuna intenzione di nascondere i vostri sentimenti. Sarete sinceri con il partner e questo non farà altro che aumentare la fiducia di coppia. Vi sentirete travolti da un'insolita passione che vi consentirà di focalizzare l'attenzione su ciò che è davvero importante.

Le reazioni del partner vi infonderanno coraggio ed energia. Voto 8.5.

Capricorno: sarà una giornata serena. Fisserete degli obiettivi da realizzare, ma senza essere troppo ambiziosi. Partirete dalle piccole cose, per poi spostarvi su traguardi di maggiore importanza. L'amore avrà un ruolo principale. Non sarete eccessivamente romantici, ma saprete come dimostrare i vostri sentimenti al partner. Basteranno pochi gesti per svelare le carte. La sua reazione vi riempirà il cuore di gioia. Voto 7.

Acquario: tenderete a fermarvi alle apparenze. Purtroppo, l'eccessiva stanchezza interferirà con le vostre capacità di giudizio. Inoltre, la mancanza di sonno potrebbe avere un effetto deleterio anche sul modo di rapportarvi con gli altri.

In alcune occasioni, potreste apparire un po' bruschi e disinteressati. I colleghi di lavoro non avranno molta voglia di fare squadra con voi, almeno per il momento. Voto 4.5.

Pesci: questa giornata vi sorriderà. Gli astri saranno dalla vostra parte. L'ambito più fortunato sarà quello sentimentale. Cupido non avrà nulla da insegnarvi perché vi basterà seguire l'istinto per ottenere ottimi risultati. La persona amata si sentirà travolta dal vostro fascino. Un pizzico di timidezza potrebbe rendere tutto ancora più interessante. Sarà fondamentale la reciproca conoscenza. Voto 7.5.