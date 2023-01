Prende il via un nuovo mese, quello di febbraio per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo di seguito le previsioni e l'Oroscopo dell'1 febbraio 2023 con i nuovi cambiamenti istologici e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore con Venere che entrerà nel segno dopo metà mese cielo che porta emozioni. In questi giorni qualcosa di nuovo arriverà. Nel lavoro una richiesta potrà essere portata avanti adesso.

Toro: per i sentimenti situazione stabile, in questo momento c'è una marcia in più. Nel lavoro le stelle vi invitano ad agire adesso e a breve Giove sarà nel segno.

Gemelli: a livello amoroso questo mese porta alcuni dubbi, una discussione potrebbe andare avanti per le lunghe. Nel lavoro ci sono diversi momenti difficili da superare, occorre ritrovare tranquillità.

Cancro: in amore con Venere in aspetto favorevole i rapporti che nascono ora saranno interessanti. A livello lavorativo c'è un problema da risolvere anche dal punto di vista economico.

Leone: per i sentimenti cielo che porta qualcosa in più e Venere attiva aiuterà. Ritrovate maggiore serenità. Nel lavoro attenzione se ci sono dei dubbi da risolvere.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore a causa di Venere in opposizione ci vorrà maggiore prudenza nei sentimenti. Nel lavoro c'è la voglia di fare e potranno arrivare buone occasioni.

Bilancia: al livello amoroso è importante in questo periodo chiarire eventuali questioni rimaste in sospeso. Gestitele al meglio. Nel lavoro alcuni accordi potranno essere rimessi in discussione.

Scorpione: in amore qualche difficoltà potrebbe essere superata grazie alle stelle che favoriscono i dialoghi. Periodo che comunque comporta delle riflessioni da portare avanti.

Nel lavoro qualche novità non manca, possibili cambiamenti entro fine mese.

Sagittario: a livello sentimentale giornata migliore ma attenzione a Venere dissonante che porta alcune difficoltà. Nel lavoro probabile che ci siano delle richieste da fare, alcune di queste comunque saranno soddisfatte.

Capricorno: per i sentimenti Venere aiuta le nuove storie e favorite anche le relazioni nate da poco.

Potrete vivere anche però momenti di stanchezza. A livello lavorativo sarà possibile risolvere le cose che non sono andate bene di recente.

Acquario: per i sentimenti il mese confermerà una storia nata da poco anche grazie a Marte favorevole. Nel lavoro ci sono ottime possibilità in questo periodo per voi.

Pesci: in amore la prima parte del mese va sfruttata, alcune riflessioni sono però da portare avanti. Nel lavoro probabile che qualche accordo possa cambiare.