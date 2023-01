L'Oroscopo di domenica 22 gennaio ha in serbo tante emozioni. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare le caratteristiche della giornata in ambito sentimentale e sociale. Alcuni segni si dimostreranno vicini al partner, mentre altri tenderanno a prendere le distanze.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 gennaio.

Previsioni astrologiche di domenica 22 gennaio

Ariete: vi piacerà essere coinvolti nelle iniziative dei vostri amici. Non vi tirerete indietro, ma parteciperete con gioia ed entusiasmo. Avrete delle proposte interessanti che, di certo, non passeranno inosservate.

Anche il partner rimarrà molto colpito dalle vostre parole. La sua stima aumenterà.

Toro: non riuscirete a smettere di pensare al vostro lavoro. La prossima settimana, infatti, sarà ricca di impegni. Vorrete essere preparati, ma non includerete il riposo tra le opzioni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a sfogare lo stress tramite il vostro sport preferito.

Gemelli: alcuni atteggiamenti da parte della persona amata vi faranno perdere la pazienza. Non saprete come affrontare l'argomento perché non vorrete scatenare un'accesa discussione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere completamente onesti.

Cancro: la famiglia rappresenterà un dono prezioso.

Sarete contenti di poter essere d'aiuto. Vi divertirete a organizzare una domenica in casa. La presenza degli affetti più cari, infatti, compenserà qualsiasi mancanza. Dal punto di vista sentimentale, inizierete a provare qualcosa per una persona speciale.

Oroscopo del giorno 22 gennaio

Leone: sarete leali con gli amici. Li conforterete nei momenti di difficoltà e cercherete di farli sorridere con la vostra simpatia.

Raggiungerete l'obiettivo desiderato, ma ci saranno alcune circostanze che non potranno essere modificate. La vostra presenza, in ogni caso, sarà essenziale.

Vergine: la vita di coppia vi metterà alla prova. Dovrete scendere a compromessi per cercare di far funzionare le cose. Ovviamente, pretenderete lo stesso anche dal partner.

L'attrazione fisica non mancherà, ma il feeling mentale potrebbe essere compromesso da alcune persone.

Bilancia: le stelle descriveranno un quadro incerto. I sentimenti contrastanti non vi consentiranno di prendere decisioni nette. Avrete bisogno di più tempo per orientarvi. Non vi isolerete e considererete gli amici e la famiglia come due punti di riferimento essenziali.

Scorpione: metterete l'amore al centro di tutto. La relazione con il partner diventerà ancora più profonda. Sarete felici di potergli dedicare le vostre attenzioni, anche se questo significherà ridurre il tempo libero a vostra disposizione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non trascurare gli amici.

Previsioni zodiacali del 22 gennaio

Sagittario: sfrutterete questa domenica per trascorrere un po' di tempo fuori casa. Vi piacerà acquistare nuovi abiti e passeggiare tra le vetrine. Non avrete a disposizione una grande cifra di denaro, ma non vi importerà. Con un po' di attenzione, potrete togliervi qualche sfizio.

Capricorno: non sarete disposti a perdonare facilmente il partner. Vorrete una relazione più stabile e seria. Vi piacerà affrontare conversazioni profonde, basate sulle esigenze della coppia. Non sopporterete assistere a un atteggiamento scostante e poco partecipativo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di parlarne chiaramente.

Acquario: avrete uno spiccato senso dell'umorismo.

Riuscirete a strappare un sorriso agli affetti più cari. In alcune circostanze, però, sarà meglio non scherzare. Un atteggiamento più serio e maturo, infatti potrebbe fare la differenza. La relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi.

Pesci: non riuscirete ad accettare alcuni accadimenti. Sarete restii a mostrarvi aperti e flessibili. Preferirete chiudervi in voi stessi per riflettere e prendere decisioni importanti. Il partner e la famiglia appariranno decisamente preoccupati. Le loro parole, però, non vi toccheranno.