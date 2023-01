L'oroscopo di giovedì 5 gennaio è ricco di emozioni. I pianeti, in base ai loro transiti, sono in grado di influenzare la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche, ovviamente, daranno grande peso anche alle inclinazioni personali. Ci sarà chi riuscirà a trovare la propria strada, come i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario, e chi, come l'Ariete e il Cancro, dovrà lottare ancora un po'.

Ariete: sarà una giornata un po' difficoltosa dal punto vi vista emotivo.

Dovrete confrontarvi con sentimenti contrastanti che vi spingeranno a tornare sui vostri passi. Il partner potrebbe farvi andare fuori strada per via di alcune esternazioni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di seguire il vostro cuore.

Toro: sarete in grande armonia con il prossimo. Non avrete alcuna intenzione di dare vita a inutili discussioni. Preferirete dare la priorità a conversazioni positive, in modo da poter crescere sia emotivamente che mentalmente. Potrebbe esserci una piccola sorpresa tutta da scoprire.

Gemelli: non sarete interessati ad avere una relazione sentimentale. Vi concentrerete sul lavoro, mettendo al primo posto il benessere economico e fisico. Sicuramente, compirete grandi passi avanti.

Però, nonostante questo, apparirete molto ambiziosi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non stressarvi troppo.

Cancro: apparirete un po' insicuri. Non vi sentirete ancora pronti ad affrontare certi argomenti. Rimanderete la discussione a un secondo momento in modo da poter costruire un'idea più dettagliata. Nel frattempo, cercherete di rimanere accanto alle persone care, come gli amici e la famiglia.

Leone: finalmente, sarete sicuri delle vostre decisioni. Smetterete di mettere in dubbio le sensazioni provati e vi impegnerete per dare vita la cambiamento tanto desiderato. Alcuni amici potrebbero avere qualcosa da ridire, ma non terrete in considerazione le opinioni contrastanti.

Vergine: non potrete fare a meno della presenza del partner.

Le sue parole vi riscalderanno il cuore, aiutandovi a muovervi con più sicurezza nel contesto sociale e in quello lavorativo. Sarete determinati ad aggiungere qualche tassello in più alle conoscenze pregresse: un corso formativo potrebbe fare al caso vostro.

Bilancia: non vi relazionerete bene con i colleghi di lavoro. Ci saranno alcune situazioni che vi faranno perdere la pazienza. Una reazione troppo brusca potrebbe peggiorare le cose. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere eccessivamente precipitosi.

Scorpione: il partner vi metterà sotto pressione. Il vostro legame potrebbe essere messo in discussione da alcuni avvenimenti. Non sarà facile recuperare il controllo, soprattutto perché il dialogo sarà compromesso.

Per qualche ora, non vorrete confrontarvi con lui per evitare qualsiasi forma di stress.

Sagittario: potrete contare su una grande autostima. Sarete sicuri di voi stessi e delle azioni compiute. Non avrete paura di esporvi sul posto di lavoro e sarete sempre pronti a proporre qualcosa di nuovo. Alcuni dei vostri suggerimenti verranno presi in considerazione anche dal capo.

Capricorno: vi dimostrerete irremovibili. Non sarà affatto facile farvi cambiare idea. Darete particolare valore alle vostre sensazioni. Non accetterete di farvi influenzare da persone conosciute da poco. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non interrompere determinati rapporti.

Acquario: sarete molto attenti ai particolari.

Il vostro romanticismo sfocerà in piccole sorprese da dedicare al partner. Questi gesti saranno accolti con grande entusiasmo, ma le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non superare certi limiti: potrebbe essere controproducente.

Pesci: sarete determinati a eliminare qualsiasi pressione da parte del partner. Vorrete vivere una relazione di coppia serena, basata sulla libertà personale e sul reciproco rispetto. Inoltre, vorrete avere modo di trascorrere più tempo con gli amici. Ultimamente c'è stato un allontanamento.