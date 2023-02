L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 febbraio. In evidenza i segni della seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottima giornata in arrivo. Finalmente un lunedì proficuo per l'amore, gli affari, gli studi e le amicizie in generale.

Lasciatevi trascinare dalla curiosità e dall'entusiasmo dando il via ad un'iniziativa simpatica. Circostanze davvero piacevoli con potrebbero maturare quanto meno ve lo aspetterete. La vostra natura intuitiva aiuterà a fare scelte sagge e magari anche a ricercare un discreto equilibrio in grado di mantenere salde le varie relazioni. Quasi sicuramente vi capiterà di dover modificare la vostra opinione su persone o situazioni. Non vi sarà facile, ma questa volta fareste bene a cambiare idea.

Scorpione: ★★★★. Amore, viaggi e amicizie si intrecceranno grazie alla possibilità di incontrare gente nuova. In generale potrebbero essere incontri capaci anche di far battere il cuore, così come potrebbero essere esperienze utili alla professione o alla vita pratica.

In ogni caso, c'è in vista un arricchimento profondo. In questo periodo vi è anche bisogno di più tempo da dedicare alla relazione sentimentale. Considerate di organizzare qualcosa di romantico da vivere in simbiosi col partner. Riguardo il lavoro, siete pronti a prendere importanti rischi, se necessario. Cercate di mantenere una mente aperta e di essere flessibili nei confronti delle persone con cui lavorate.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 20 febbraio pronostica a voi del segno una giornata abbastanza interessante. Le stelle seppur in parte, saranno dalla vostra parte, quindi siate pronti a prendere decisioni importanti. Per quanto riguarda l'amore, le stelle vi incoraggiano ad avere un atteggiamento positivo e di fiducia in voi e soprattutto negli altri.

Se siete single, cercate di avere fiducia nelle vostre capacità. Presto sarete in grado di attirare nuovi amore nella vostra vita. Se siete già in una relazione, ricordate che la comunicazione è la chiave per tenere vivo il rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, siate aperti a nuove opportunità accettando nuove sfide oppure (ri)mettendovi in gioco.

Oroscopo e stelle del 20 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Lunedì 20 Febbraio, per i nati sotto il segno del Capricorno, indica che non sarà una giornata positiva. Le difficoltà infatti saranno tante e non riuscirete a vedere alcuna soluzione ai problemi che vi tormentano. Anche le relazioni amorose e i rapporti con gli altri in generale potrebbero risentire di questa situazione.

Anche se non desidererete farlo, potreste essere portati a prendere decisioni avventate. Cercate di mantenere la calma e di non prendere iniziative rischiose, altrimenti le conseguenze potrebbero essere incontrollabili. In merito al settore lavoro, qualcosa potrebbe andare non come nelle attese. Se riuscirete a mantenere la pazienza, potrete ottenere discreti risultati.

Acquario: ★★★★★. Ottimo inizio della settimana. In alcuni momenti la giornata restituirà inattesi quanto gradevoli sorprese. In amore potrebbero verificarsi alcune piacevoli coincidenze, soprattutto in cose riguardanti il partner. Sarà molto importante avere un atteggiamento aperto e sincero, godendo ogni instante del periodo.

In campo lavorativo tutto come sempre. In qualche caso potrebbero verificarsi momenti di leggera difficoltà, soprattutto se si dovesse affrontare una situazione complessa. L'importante sarà mantenere la calma: cercate di risolvere un problema alla volta, alla fine esulterete dalla felicità per i risultati ottenuti.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di lunedì 20 febbraio, prevede un periodo molto favorevole. L'arrivo della Luna nel settore darà nuova linfa a sogni e desideri, favorendo rapporti sentimentali, di amicizia e parentali. Avrete la possibilità di far emergere le idee più originali, portando a termine iniziative capaci di regalare grandi soddisfazioni. A disposizione tanta buone energia positiva, giusto per fare qualcosa di significativo, sia per voi che per le persone amate o che stimate.

In amore sarete pieni di fascino. Vivrete forse una grande passione, sia da single che da accoppiati. Nel lavoro vi saranno buone possibilità di trovare soluzioni innovative ad alcuni annosi problemi che vi tormentano da un pezzo.