Segno dopo segno, meno o più fortunato, ecco l'oroscopo che gli astri indicano per il mese di marzo, dove molto cambierà nelle reazioni e negli avvenimenti. Ci sarà chi si rifarà del tempo perso e guadagnerà terreno, mentre altri saranno perseguitati da delusioni e insuccessi. Marzo sarà un mese imprevedibile

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L'Ariete, all'inizio di marzo 2023, godrà di una posizione stellare positiva. Potrà così ingegnosamente recuperare il tempo perso. Ogni impegno lavorativo, professionale o scolastico avrà la strada spianata. Le relazioni sentimentali sono favorite solo se i partner imposteranno il rapporto sulla lealtà.

Ogni decisione nella coppia dovrà avere l'importanza che le spetta.

Il Toro, grazie Mercurio e Venere favorevoli, godrà di importanti successi lavorativi. Gli intrighi aiuteranno a raggiungere traguardi importanti. Avverranno nuove conoscenze, anche se i sentimenti e i nuovi amori saranno agrodolci. Altre coppie vivranno ritorni di fiamma, non sempre a vantaggio delle relazioni. Non giova sempre ritornare sui propri passi.

Nei Gemelli la tristezza potrebbe farla da padrone. I nati del segno saranno nervosi nell'ambiente lavorativo e dovranno rimandare più di un progetto. Non si prospettano momenti rosei, mancheranno i soldi per concludere intese interessanti, e le mani bucate e la scarsa previdenza non giovano.

Gli amori, in questo periodo, faticheranno a decollare, conviene tagliare i rami secchi e iniziare nuove relazioni più appaganti e costruttive.

Il Cancro sarà molto indeciso su ogni soluzione immediata, conviene avere tempo e valutare ogni decisione approfonditamente. Da migliorare gli aspetti negativi del carattere cogliendo ogni opportunità proficua.

Altalenanti ed emozionanti gli amori, cercate di non esigere troppo o rischierete di rimanere soli.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il Leone sarà fortunato e avrà più di una piacevole novità nel lavoro. Saranno molti i progetti che si concluderanno con grande soddisfazione. I sentimenti andranno a gonfie vele e i single potrebbero incontrare la persona giusta.

La primavera risveglierà gli animi e la passione, attenzione alle scottature.

La Vergine non sarà molto fortunata, al lavoro ci saranno litigi e tutto procederà lentamente. Stanchi e affaticati i nati in questo segno soffriranno anche in famiglia. Dal 15 marzo ci sarà una ripresa amorosa e giungeranno piacevoli momenti rilassanti. Chi è solo potrebbe trovare l'anima gemella.

La Bilancia perderà un amore all'improvviso e senza motivo, rimanendo molto triste. Negli affari invece è giunto il tempo di qualche buon investimento. Il lavoro potrebbe portare sorprese inquietanti. Attenti alla dieta e al relax: mens sana in corpore sano!

Lo Scorpione nel lavoro non si tira mai indietro. Fisicamente e moralmente tutto va alla grande.

Ogni progetto procede bene, peccato che nelle relazioni amorose ci sia troppa timidezza e gelosia. Le scelte impongono tempo sottraendolo all'amore, che ne soffre.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Per il Sagittario, con un po' di pazienza, ci saranno momenti felici. Attendete senza alcuna pretesa anticipata, per non discutere inutilmente. Sentimentalmente tutto andrà meglio con l'arrivo del sole primaverile.

Il Capricorno avrà dei problemi al lavoro, che con pazienza risolverà. I sentimenti saranno altalenanti e il carattere dei nati in questo segno è tutt'altro che semplice. Ci saranno giorni nervosi con liti familiari.

Gli Acquario single potranno trovare l'amore. Il lavoro e lo studio potranno andare per il verso giusto.

I nati sotto questo segno dovranno fare attenzione all'alimentazione, le infiammazioni sono in agguato.

I Pesci vitali e ricchi non potranno essere felici anche in amore. Non dovete diventare apatici o perderete tutto. Tutti vi aiuteranno a trovare la felicità.