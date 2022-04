Amare è un bisogno costante dell'essere umano, ed è indubbiamente il sentimento più forte, puro e misterioso al tempo stesso, che spesso, nasce nei modi più inaspettati. Secondo l'oroscopo, i dodici segni zodiacali amano in un modo l'uno diverso dall'altro. Cambiano atteggiamento, e si comportano come meglio credono a seconda della situazione. Vediamo dunque come amano i segni dello zodiaco, come si comportano, ma soprattutto, quanto amore mettono nei confronti di chi ama.

Come amano e come si comportano i segni zodiacali

Ariete: i nati sotto il segno di fuoco intendono l'amore in un modo più diretto, senza porsi troppe domande, e dunque, con una certa leggerezza.

Questo però non vuol dire che non sanno amare. Quando s'innamorano, vivono con gioia e con felicità, senza prendere questo sentimento in senso più filosofico. Attenzione però, perché quando spuntano i problemi, tendono spesso a fuggire, cosa che può portare a delle complicazioni. Fin quando non ci sono problemi dunque, è possibile vivere un rapporto tutto sommato sereno.

Toro: quando i nativi Toro s'innamorano di un'altra persona, questa per loro sarà sempre al centro dei loro pensieri. Questo segno intende l'amore nel modo più profondo e romantico. Vuole vivere emozioni pure, vere, e lasciarsi andare ai sentimenti. Sarà necessario dunque che dall'altra parte ci sia una persona in grado di intendere più o meno alla stessa maniera l'amore, e che sia in grado di donarsi complementarmente, così come fa il segno di terra.

Gemelli: questo segno vede l'amore sempre in un modo dinamico, in base al periodo che sta vivendo. Questo perché vuole il meglio dalla persona che ama in ogni situazione e, anche se può sembrare difficile da inquadrare e capire, vuole solo che il partner sia felice. Forse a volte non sanno esprimere al meglio le loro emozioni, ma sicuramente quello che provano è vero se davanti hanno la persona giusta.

In caso contrario, vivere un rapporto sereno con questo segno potrebbe non essere affatto semplice.

Cancro: a volte questo segno ha troppe aspettative quando è innamorato, oppure sono troppo alte. Il Cancro vive l'amore nel vero senso della parola, quando è innamorato è in grado di donarsi completamente per la persona che ama.

Trovare però la persona adatta a questo segno è veramente difficile, e a causa del loro atteggiamento a volte si potrebbe arrivare a qualche litigio, in generale, incappare nella persona sbagliata. Devono dunque avere pazienza, perché quando arriverà la persona giusta, non avranno nulla di cui lamentarsi.

Leone: quando il Leone è sicuro di avere davanti a sé l'amore della sua vita, farebbe di tutto pur di averlo sempre al suo fianco e conquistarlo. Il problema è che non sempre è corrisposto, e questo certamente lo fa soffrire. In ogni caso, se trova la persona giusta, il rapporto che si verrà a creare sarà solido, energico. Per loro, però, è importante sentirsi amati o il rischio è quello di vederli perdere gradualmente entusiasmo e di concentrare le proprie energie su altri aspetti della loro vita.

Vergine: quando sono innamorati, i nativi Vergine tendono a buttarsi in questa nuova avventura, quasi abbandonando lo stile di vita precedentemente adottato. Questo perché vogliono qualcosa di nuovo, e all'inizio amano con forte entusiasmo. L'abitudine poi, li porta a vivere l'amore in modo più moderato, ma comunque in modo fedele e tutto sommato romantico.

Bilancia: il modo puro e gentile di amare della Bilancia li porta a vivere la loro relazione nel modo più romantico ma soprattutto fedele possibile. Questo segno è anche piuttosto realista, proprio per questo vuole una relazione il più fedele possibile alla realtà, un vero e proprio romanticismo dunque. Si può intuire facilmente dunque che hanno un gran cuore e tanto amore da dare.

Ciò nonostante, dall'altra parte si aspettano di ricevere lo stesso amore, e nel lungo termine, vogliono una relazione piena di tanti bei momenti da ricordare.

Scorpione: l'amore per il segno d'acqua è sempre qualcosa di meraviglioso, affascinante, ma anche misterioso al tempo stesso. Tendono infatti a innamorarsi di persone che faticano a comprendere, ma che vogliono comprendere a fondo. Se riescono nell'impresa, si crea un rapporto profondo, dove i due riescono a comprendersi al volo in ogni situazione. Questo porta una relazione fedele e duratura nel tempo. Quando sono innamorati però non reagiscono bene con gli sta attorno, soprattutto se l'altra metà non ricambia.

Sagittario: per quanto possano amare, la loro persona verrà sempre prima di tutto e tutti e ciò li rende poco affidabili da un punto di vista sentimentale.

Il segno del Sagittario ha un gran bisogno di sentirsi libero prima di tutto, anche se legato sentimentalmente a qualcuno. Al contrario, non tollerano la gelosia e vogliono frequentare un po’ tutti. Per stare con loro dunque bisogna accettare dei compromessi, e forse essere un po’ spiriti liberi.

Capricorno: il segno di terra all'interno di una relazione sentimentale cerca prima di tutto solidità e sicurezza per poter vivere al meglio il proprio rapporto. Con queste basi, sanno essere piuttosto fedeli, e si prenderanno cura al meglio della loro anima gemella. Inoltre, riescono anche a rimanere concentrati su altre questioni come il lavoro. Quando sono innamorati poi, studiano bene la situazione, e vogliono vedere ben chiara la situazione prima di buttarsi.

Acquario: i nativi Acquario a volte sono difficili da capire quando sono innamorati. Certo, provano amore come tutti, ciò nonostante tendono a non farlo notare, spesso a causa del loro modo di vedere il mondo con razionalità. Davanti ai problemi poi, preferiscono risolverli da soli, e ciò potrebbe non fare bene al rapporto. Insomma, vogliono amare, ma non vogliono che il partner sappia tutto di loro.

Pesci: un segno romantico e sognatore come i Pesci non può che intendere l'amore nel vero senso della parola. Tuttavia a volte, il loro modo di essere sognatori li porta troppo spesso a fuggire dalla realtà, e talvolta a non accettarla. Vogliono l'amore vero, quello ideale che ogni persona vorrebbe, e scendere a compromessi di certo non farà per loro. Se riescono a trovarlo, però, quando sono innamorati, sicuramente daranno tutto pur di riuscire anche solo a strappare un sorriso al partner.