L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 febbraio. In prima linea i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale, sotto la luce buona della Luna in Capricorno: curiosi di sapere come andrà la giornata di giovedì? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. È prevista una buona giornata sia in campo professionale sia per valorizzare la vostra immagine pubblica.

Perché perdere tempo a cercare qualcosa di originale a tutti i costi? Se lavorate a contatto con il pubblico potete senz'altro aspettarvi evoluzioni e gratifiche sia economiche che morali. Aiuti e sostegni da parte di gente che conta: non siate orgogliosi, accettate e ringraziate. Abbiate fiducia nelle vostre possibilità e nell'aiuto delle stelle, e poi mettete in moto quei cambiamenti che potrebbero portare vantaggi futuri. I settori maggiormente favoriti saranno quelli dell'amicizia, della realizzazione di sogni, del successo e delle gratifiche affettive. Come vedete i campi sono vasti: incanalate le vostre energie nel settore che più vi sta a cuore e... buona fortuna!

Scorpione: ★★★★. La Luna in Capricorno invita a un momento di meditazione su tutto ciò che vi circonda.

Se possibile iniziate a prendere degli spazi di relax solo per voi. Regalatevi momenti all'insegna della leggerezza, facendo quello che più vi piace. Una telefonata inaspettata oppure uno scambio di email vi faranno felice nei prossimi due o tre giorni: state connessi, ok? Organizzate nel frattempo qualcosa di speciale per la giornata: alcuni amici si aspettano un vostro invito.

Appagate la vostra curiosità mentale con interessi che spaziano oltre il vostro mondo. Non lasciatevi frenare da un autocontrollo troppo prudente o da una selettività troppo severa. Nuovi progetti di coppia potrebbero entusiasmarvi al punto che vi piacerà ricavare, tra i numerosi impegni professionali, qualche momento libero da trascorrere con il tuo lui o la tua lei.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 16 febbraio pronostica a voi del segno un'ottima giornata. Insomma, un giovedì all'insegna della percettibilità e della dinamicità: pronti a gongolare? Potrete contare su queste qualità per risolvere i problemi più urgenti, per intercettare desideri e bisogni di chi vive accanto a voi oppure per rimettersi in riga con eventuali programmi di lavoro o di studio. Esaurite gli impegni professionali e dedicate un po' di tempo all'amore, alle amicizie, perché ci sono influssi particolarmente promettenti per la sfera sentimentale. Buoni riscontri nel settore pratico non mancano, ma eventuali avanzamenti nella carriera o una semplice promozione, rischiano di provocare tensione con colleghi invidiosi.

Oroscopo e stelle del 16 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". Sarà la Luna nel segno, romantica e sensuale, oppure la buona disposizione d'animo, fatto sta che in questi giorni aleggia in voi una gran voglia di lasciarsi andare, assaporando a fondo insolite sensazioni. Se in passato avete avuto seri problemi d'amore, d'ora in avanti avrete buone opportunità per ritrovare una felice intesa. L'importante sarà riuscire a dimenticare eventuali torti reciproci. Sarete altresì al centro dell'attenzione in ambito lavorativo per le idee originali e risolutive, ben accette dalle persone che operano al vostro fianco. La mente sarà più che mai attiva, produrrà progetti e innovazioni a getto continuo.

Benissimo se avete deciso di sottoporvi a colloqui di lavoro. Trovate intelligenti anche per ravvivare la vita di società.

Acquario: ★★★★★. La buona Luna del prossimo giovedì infonderà un clima sensuale, spontaneo sia in amore che nell'amicizia. Le occasioni per amare e per essere desiderato ci sono. Abbracciati da questi buoni influssi vi troverete in un momento di massima creatività. Nuovi amici e qualche evento legato all'arte e alla cultura faranno da cornice ai momenti più belli. La Luna in presenza nella quinta casa solare del Capricorno favorirà entrate di denaro e risorse immediate. Per questo sarebbe saggio riorganizzare e amministrare con maggiore raziocinio i guadagni in previsione di alcune spese future.

Se siete alle prese con un acquisto immobiliare o un trasloco, questo è un buon momento per agire. Il periodo è certamente molto utile anche per capire come sfruttare al meglio le risorse personali, compresi capacità e talenti.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 16 febbraio, non vede di buon auspicio il periodo. Regneranno confusione e una certa malinconia soprattutto da metà a fine pomeriggio. I saggi dicono che quando impera il caos bisogna approfittare e rimettere ordine iniziando a buttare al vento ciò che non serve più (sarebbe utile tenerne conto). Bando alle remore, guardate oltre, osate facendo anche quello che pensate di non poter fare. La Luna della sera potrebbe essere perfetta per le cose d'amore.

La Luna invita a prendersi cura del patrimonio finanziario, effettuando movimenti di denaro in entrata e in uscita. Trovatevi uno spazio da dedicare a questi settori. La fortuna quasi sicuramente non vi sorriderà, ma con il vostro innato fiuto e intuizione riuscirete a volgere a favore anche circostanze contrarie.