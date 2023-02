L'oroscopo di mercoledì 15 febbraio è pronto a svelare tante emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno, sulla base dei transiti planetari, danno la precedenza alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Per alcuni di loro l'amicizia si rivelerà particolarmente importante, mentre altri preferiranno un po' di solitudine.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 15 febbraio.

Previsioni astrologiche e voti del 15 febbraio

Ariete: l'ambizione sarà una delle vostre principali caratteristiche. Vorrete ottenere risultati sempre maggiori, nonostante il successo lavorativo.

Per riuscirci, farete appello a tutte le vostre energie positive. La stanchezza non si farà sentire perché sarà ostacolata da motivazioni interiori profonde. Voto 8.

Toro: non vedrete l'ora di mettervi in gioco. Sarà una giornata ricca di opportunità, soprattutto sul posto di lavoro. Vi rivelerete un po' diffidenti in amore, ma non avrete nulla da nascondere ai vostri amici. Il supporto ricevuto sarà davvero sorprendente. Inoltre, rappresenterà una fonte inesauribile di ispirazione. Voto 9.

Gemelli: tenderete a ritagliarvi un angolino solo per voi. Sarà una giornata dedicata alla riflessione personale e alla solitudine. Non avrete molta voglia di interagire con il prossimo. I pensieri negativi, in alcuni momenti, potrebbero avere la meglio su quelli più costruttivi.

Sarà importante non farsi trascinare. Voto 6.5.

Cancro: non sarete pronti ad aprire il vostro cuore alla persona amata. La paura di un rifiuto si rivelerà davvero invadente. Cercherete di evitare determinate situazioni e di non allontanarvi mai dalla zona di comfort. Questo vi impedirà di vivere le esperienze desiderate e di lasciarvi alle spalle la timidezza.

Voto 5.

Oroscopo del giorno 15 febbraio

Leone: la fiducia negli amici sarà incrollabile. Condividerete un rapporto bellissimo e personale. Vi dimostrerete degni della loro stima perché, in ogni situazione, saprete prendere una posizione ben precisa. Non vi tirerete indietro davanti alla possibilità di condividere preziosi consigli.

Voto 8.5.

Vergine: la realtà dei fatti potrebbe mettere a rischio le vostre convinzioni. Sarete costretti a tornare sui vostri passi, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva. Il sostegno del partner, almeno per ora, potrebbe rivelarsi insufficiente. Quello della famiglia, al contrario, sarà più incisivo. Voto 5.5.

Bilancia: metterete al primo posto la serenità interiore. Non sarete disposta a sacrificare il benessere personale per il raggiungimento di determinati obiettivi. Preferirete procedere lentamente, cercando di valorizzare anche le persone che vi saranno accanto. L'amore non mancherà. Voto 9.5.

Scorpione: avrete tante idee positive da proporre, sia sul lavoro che nella vita in famiglia.

Alcune di queste verranno accolte con grande interesse, mentre altre saranno scartate immediatamente. La persona amata potrebbe rimanere affascinata dal vostro modo di porvi e di parlare. Voto 7.

Previsioni zodiacali del 15 febbraio

Sagittario: non riuscirete a dare spazio alla vita affettiva. I numerosi impegni vi porteranno lontano, almeno metaforicamente, dalla persona amata. Questo causerà qualche fraintendimento nel rapporto di coppia. La vostra mancanza avrà un impatto non indifferente. Voto 4.5.

Capricorno: potrebbe essere il momento giusto per organizzare qualcosa di bello da fare con il partner. Unendo le vostre idee, riuscirete a proporre attività divertenti e poco sfruttare. Avrete voglia di ridere e di non pensare più ai brutti momenti.

L'amore vi aiuterà a raggiungere questo scopo. Voto 7.5.

Acquario: tenderete a farvi condizionare dal pensiero altrui. Ogni critica smuoverà qualcosa dentro di voi. Non riuscirete a essere davvero voi stessi. Il lavoro, in particolare, rappresenterà un ambiente stressante e privo di vere amicizie. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mettervi alla ricerca di un modo per superare l'ansia. Voto 6.

Pesci: la vita con il partner sarà molto serena. Potrete contare su un rapporto di coppia unico e irripetibile. Il vostro feeling vi porterà a prendere delle scelte importanti che, in futuro, potrebbero portare a conseguenze sorprendenti. Anche sul posto di lavoro, non avrete nulla da invidiare ai colleghi. Voto 10.