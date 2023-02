Le previsioni dell'Oroscopo del 17 febbraio vedono i Sagittario cauti ma intraprendenti. I Toro, invece, sono incerti sulle persone di cui fidarsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di fermarsi un attimo a riflettere per capire se la strada intrapresa sia quella giusta. Dal punto di vista professionale siete intraprendenti.

11° Capricorno: se le cose non sono andate esattamente nel modo che avevate immaginato, non datevi per vinti. Ricordate che nella vita bisogna sempre sapersi rialzare dopo una caduta.

10° Pesci: l'oroscopo del giorno 17 febbraio denota un certo interesse per il diverso e per tutto quello che non fa parte della vostra routine. Cercate solamente di prestare attenzione a chi pesterete i piedi.

9° Bilancia: in amore è importante riuscire a prendere le distanze. Spesso tendete a gettarvi troppo a capofitto nelle cose, al punto da perdere la bussola e non capire più il confine tra realtà e immaginazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: siete molto esigenti in amore, forse anche troppo. Cercate di darvi un contegno e di aspettare prima di trarre delle conclusioni affrettate, specie per quanto riguarda le persone.

7° Ariete: l'oroscopo del 17 febbraio vi invita ad essere un po' più attenti alle decisioni da prendere.

Se non vi sentite sicuri, non vi lasciate prendere dalla fretta e agite sempre seguendo i vostri tempi.

6° Toro: in questo periodo potreste avere come la sensazione di non sapere bene le persone delle quali potete fidarvi e quelle di cui, invece, dovreste diffidare. In attesa di avere maggiori chiarezze, siate cauti.

5° Gemelli: meglio soli che male accompagnati.

Ci sono delle novità in arrivo sul fronte professionale, ma dovrete fare qualche sacrificio per ottenere dei risultati interessanti.

Oroscopo segni fortunati del 17 febbraio

4° in classifica Leone: le stelle vi invitano ad essere un po' più intraprendenti. Date il tutto per tutto in amore, senza chiedere nulla in cambio. Certe volte, però, vale la pena chiedersi se ne valga la pena.

3° Cancro: precisi e diligenti nel lavoro, trasgressivi e sregolati in ambito sentimentale. Cercate di tenere sempre separate le due sfere, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

2° Acquario: l'oroscopo del 17 febbraio vi invita ad essere più liberi e temerari. Questo è un ottimo momento per le vostre finanze, cercate di sfruttare appieno questa ventata di positività.

1° Vergine: siete molto interessati all'ignoto, a quello che non vi appartiene. Siete curiosi e creativi e queste saranno caratteristiche che vi permetteranno di emergere nella vita.