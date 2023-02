Secondo l'oroscopo del 14 febbraio 2023, per l’ambito lavorativo e della salute, sarà una giornata molto attiva per i Gemelli che hanno un impiego. Gli Ariete e Bilancia non devono assolutamente avere paura di chiedere aiuto. Grazie all’energia di Marte, i nati in Capricorno faranno vedere a tutti di che cosa sono capaci. Per sapere che tipo di giornata vi attende, dal punto di vista del lavoro e della salute, consultate le seguenti previsioni degli astri per il giorno 14 febbraio.

Oroscopo di martedì 14 febbraio per l'ambito lavorativo e sanitario: da Ariete a Gemelli

Ariete – Potreste aver bisogno dell’aiuto di un collega. Ricordate: chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un segno di forza. Nessuno è arrivato dove si trova adesso senza l’aiuto di qualcuno. Prendetevi cura della vostra salute mentale. La vostra gola sarà il punto debole per le prossime ore.

Toro – Conoscete benissimo le vostre capacità nel risolvere i problemi. Affronterete in modo costruttivo la situazione finanziaria e lavorativa. Vi piace stroncare i problemi sul nascere per vivere un futuro più limpido e poco ostacolato. Parlando della salute, è bene essere prudenti, ma non al punto da ostacolare la vostra routine quotidiana.

Gemelli – È una giornata molto attiva per i Gemelli che lavorano come consulenti o che danno consulenza legale o aziendale. Non sottovalutate alcuna informazione che vi viene incontro, non si sa mai dove potrebbe portare. Se state pensando di mettervi in forma per l’estate, l'Oroscopo della salute consiglia di aggiungere alla vostra dieta un buon frullato di frutta.

Previsioni degli astri su lavoro e salute, martedì 14 febbraio: da Cancro a Vergine

Cancro – Giove si focalizza sull'organizzazione, mentre Nettuno si occupa dei rischi. C'è una lotta interna che si sta preparando dentro di voi. Adottate un approccio razionale nel prendere qualsiasi decisione professionale. Non lasciate che le energie planetarie contrastanti vi stressino, finirete per ammalarvi.

Leone – Potreste aver difficoltà a ottenere una solida base nel vostro ruolo lavorativo. Continuate a lavorare per raggiungere i vostri obiettivi: le cose buone richiedono tempo. Educare voi stessi vi porterà a una migliore comprensione di come funziona il vostro corpo. Non trascurate questa pratica.

Vergine – Niente può fermarvi e i vostri colleghi vi adorano. Riceverete una email, un messaggio o una chiamata su una nuova e avvincente opportunità di lavoro. I segni della Vergine sono generalmente molto inclini ad ammalarsi e di solito tutto inizia dalla gola. Ciò significa che il vostro corpo e il vostro sistema immunitario hanno bisogno di nutrienti che non ricevono.

Astrologia per il giorno 14 febbraio su lavoro e salute: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L’unica cosa che vi impedisce di ottenere una promozione è il fatto che siete troppo perfezionista. Siate più assertivi sul lavoro. Dovete prendervi più cura della vostra salute. Parlate con qualcuno dei vostri problemi e siate più aperti al riguardo. Non abbiate paura di chiedere aiuto.

Scorpione – Non sottovalutate le vostre capacità professionali. Sapete benissimo cosa state facendo e dovete iniziare a credere di più in voi stessi. Fare esercizio non serve solo per migliorare la forma fisica, ma anche per stare bene con la mente. Andate a correre o fate qualche forma di attività fisica e vi aiuterà a schiarirvi le idee.

Sagittario – Dovete prendervi una pausa dal lavoro. Sta diventando tutto troppo e in questo periodo sarete fuori gioco. Non prendete troppi progetti e troppe responsabilità. I vostri punti deboli saranno la gola e i polmoni. State molto attenti e se riscontrate qualsiasi tipo di sintomo, andate subito dal medico.

Carriera e benessere secondo l'oroscopo del giorno 14 febbraio: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Marte vi sta alimentando con tutta la sua energia in questo periodo. Mostrerete a tutti esattamente chi siete e di cosa siete capaci. Il vostro sistema immunitario sta migliorando ogni giorno di più. Continuate a mangiare molta frutta e verdura, e non dimenticate di bere tanta acqua.

Acquario – Non c’è ancora nessun segnale di miglioramento anche se vi state riprendendo gradualmente da un colpo finanziario, ma i cambiamenti che stanno avvenendo dovrebbero portare qualcosa di buono.

Quando iniziate a percorrere una strada che vi conduce a uno stile di vita più sano, sorgono sempre degli impedimenti. Siate più vigili, provate a ripulire le vostre abitudini alimentari, siate lungimiranti verso ogni minaccia posta sulla vostra strada e il successo arriverà.

Pesci – Potreste ricevere dei soldi nelle prossime ore. Con l’energia che state ricevendo, è molto probabile che sarete in grado di risolvere i problemi più velocemente e meglio di prima. È molto probabile che voi non stiate bevendo abbastanza acqua. A causa di ciò, la vostra pelle potrebbe sentirsi disidratata. Le bevande zuccherate non sono una buona scelta per una corretta idratazione.