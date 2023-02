Secondo le previsioni dell'oroscopo del 1° marzo i nati sotto il segno della Bilancia devono essere più flessibili, i Pesci invece stanno per vivere dei cambiamenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma forse voi non siete ancora pronti a questo. Cercate di andare per gradi e di non prendere decisioni in maniera troppo repentina.

11° Ariete: le stelle vi invitano a essere cauti. Ricordate che per vincere una guerra è necessario avere degli alleati, non potete fare tutto da soli. Cercate di essere un po' più tolleranti.

10° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del 1° marzo invitano i nati sotto questo segno ad approfittare di alcune occasioni che potrebbero presentarsi sul vostro cammino. Specie in amore cercate di essere audaci.

9° Leone: giornata molto interessante per il lavoro. Se avete delle grandi ambizioni questo è il momento giusto per realizzare i vostri desideri. In ambito sentimentale, invece, è opportuno mantenere un profilo basso, onde evitare polemiche.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: siete un po' troppo impazienti e a tratti insofferenti. Ricordate, però, che per riuscire a portare a termine gli obiettivi che vi siete prefissati dovete mostrare un po' di pazienza in più.

L'oroscopo del 1° marzo vi esorta a essere cauti.

7° Vergine: ci sono delle interessanti novità che riguardano la sfera del lavoro. La cosa importante è tenere sempre la guardia alta e fare di tutto per riuscire a realizzare degli obiettivi.

6° Capricorno: non abbiate fretta di raggiungere subito dei traguardi. Nella vita l'importante è essere cauti e rispettare i tempi delle persone che vi circondano.

5° Cancro: in amore siete particolarmente dinamici. Non siate troppo polemici e vedrete che ne trarrete vantaggio. Ci sono delle responsabilità in ambito professionale che fareste bene a prendervi.

Oroscopo segni fortunati del 1° marzo

4° in classifica, Bilancia: non perdete di vista quelli che sono i vostri obiettivi e sentimenti.

In amore l'importante essere flessibili, ma non dovete mai venir meno a quelli che sono i vostri principi.

3° Scorpione: l'oroscopo del 1° marzo vi esorta a cominciare questo nuovo mese con tutti i buoni propositi possibili. Ci sono dei traguardi e delle novità in vista. Le stelle sono favorevoli anche per gli investimenti.

2° Sagittario: buon momento per quanto riguarda la vita privata. Dei nodi stanno per venire al pettine e delle situazioni si avviano verso una risoluzione. Abbiate pazienza.

1° Acquario: dovete essere più fiduciosi verso il prossimo. Ci sono delle ottime occasioni da cogliere al volo, ma dovete essere anche molto scaltri. Dal punto di vista professionale ci sono dei successi in arrivo.