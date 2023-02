Le previsioni dell'oroscopo del 2 marzo 2023 invitano gli Scorpione ad essere un po' più parsimoniosi. I Bilancia, invece, sono molto diretti, forse un po' troppo, meglio darsi un contegno. Gli Acquario continuano a vivere un momento pieno di positività e di soddisfazioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: ci sono delle novità in arrivo, ma non siete molto propensi al cambiamento. In amore siete un po' in confusione. Non si può stare a lungo con il piede in due scarpe.

11° Sagittario: l'Oroscopo del giorno 2 marzo vi esorta ad essere più consapevoli di quelli che sono i vostri desideri e anche i vostri limiti.

Attenti ad una sorpresa da una persona speciale.

10° Capricorno: ci sono delle grandi soddisfazioni in arrivo, ma nessuna cosa bella si ottiene se prima non si lavora un bel po' per ottenerla. Cercate di essere pazienti e dinamici.

9° Scorpione: alti e bassi in amore. Questo è un momento in cui è importantissimo prendere delle decisioni consapevoli. Non sperperate troppo denaro e valutate attentamente le vostre spese.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: godetevi ogni piccolo momento di gioia. L'oroscopo del 2 marzo vi esorta ad essere coraggiosi. Nel bene o nel male, nella vita è importante osare e darsi da fare.

7° Bilancia: sia in amore sia nel lavoro siete molto diretti.

Ci sono dei momenti in cui è necessario usare un po' di diplomazia in più se non volete correre qualche rischio.

6° Leone: le stelle vi invitano ad essere più propositivi. Spesso tendete ad essere un po' troppo pessimisti e questo non è certamente un bene. Siate un po' più dinamici.

5° Toro: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale.

Se state lavorando ad un progetto nuovo, questo è il momento di incalzare. Battete il ferro finché è caldo.

Oroscopo segni fortunati del 2 marzo

4° in classifica Gemelli: oggi siete abbastanza positivi e dinamici. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per cui è necessario darsi da fare. Per riuscire ad arrivare lontano è necessario fare qualche sacrificio.

3° Cancro: se negli ultimi giorni siete stati un po' titubanti su alcune faccende, adesso è il momento di recuperare. Prendete in mano la vostra vita e datevi da fare per arrivare dove il vostro cuore desidera.

2° Acquario: questo continua ad essere un momento molto positivo per voi. Tenete alta la guardia nel lavoro e non permettete a nessuno di condizionare il vostro modo di fare e di pensare.

1° Pesci: la giornata comincerà con una carica di energia notevole. Le previsioni dell'oroscopo del 2 marzo vi invitano ad essere lungimiranti. Questo è un ottimo momento per investire in un progetto.