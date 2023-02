Secondo l'Oroscopo del 21 febbraio, gli Acquario devono essere cauti. I nati sotto il segno della Bilancia, invece, devono osare perché il periodo è favorevole.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: le stelle sono un po' contrarie. Se ci sono stati dei disguidi di recente, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere su quelli che potrebbero essere stati i vostri errori.

11° Leone: se volete cambiare qualcosa in amore o nel lavoro, partite subito e non aspettate che le cose capitino. Ricordate che siete voi gli artefici del vostro destino.

Giornata produttiva per il lavoro.

10° Acquario: l'oroscopo del giorno 21 febbraio vi esorta a portare pazienza. Oggi potrebbero esserci delle cose che vi infastidiscono, pertanto cercate di essere cauti.

9° Pesci: in amore è tempo di prendere delle decisioni. Temporeggiare e aspettare che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto non farà altro che impedirvi di realizzare i vostri obiettivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: ci sono ritmi molto serrati per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo vi sentite un po' sotto pressione e questo potrebbe causare qualche piccolo malumore dal punto di vista sentimentale.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 febbraio vi invitano ad essere decisi.

Nel lavoro ci sono delle buone nuove in arrivo, ma dovete essere predisposti ad affrontare dei cambiamenti.

6° Ariete: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In ambito sentimentale è necessario aspettare per cercare di ottenere i risultati sperati. Cercate di essere più determinati.

5° Toro: siete passionali e questa è una caratteristica che vi sarà di grande aiuto dal punto di vista sentimentale.

Attenti a quello che desiderate e alle persone che vi inimicate sul lavoro.

Oroscopo segni fortunati 21 febbraio

4° in classifica Cancro: in amore ci sono delle novità. Nel lavoro è importante essere decisi e risoluti. Non dite sempre di sì, rischiando di prendere incarichi più onerosi di quelli che, invece, potete svolgere.

3° Gemelli: siete combattenti e determinati. Difficilmente vi lasciate condizionare da quello che dicono gli altri, anche se in certi casi sarebbe opportuno ascoltare qualche consiglio.

2° Vergine: ottime opportunità per quanto riguarda il lavoro. Se siete in attesa di un cambiamento, questo potrebbe essere il momento giusto per emergere e per dimostrare quanto valete.

1° Bilancia: l'oroscopo del 21 febbraio vi invita ad essere un po' più risoluti. Cercate di essere determinati perché questo è un ottimo momento per emergere nel lavoro e in amore.